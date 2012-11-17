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Куинз Парк Рейнджерс - Саутгемптон
Куинз Парк Рейнджерс - Саутгемптон: обзор матча 17 ноября 2012
Куинз Парк Рейнджерс
17.11.2012, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
1 : 3
Завершен
Саутгемптон
49'
Д. Хойлетт
23'
Р. Ламберт
45'
Д. Панчеон
83'
А. Фердинанд (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Саутгемптон
90'
Замена
Д. Родригес
️️️️
Р. Ламберт
83'
ГОЛ в свои ворота! 1:3!
А. Фердинанд
74'
Замена
Д. Фокс
️️️️
Л. Шоу
Замена
Фабио
️️️️
Ж. Босингва
74'
Замена
Ш. Дерри
️️️️
С. Диаките
71'
Желтая карточка
Ж. Босингва
69'
62'
Замена
С. Дэвис
️️️️
Г. Рамирес
ГОЛ! 1:2!
Д. Хойлетт
Пас отдал
А. Таарабт
49'
Замена
Д. Макки
️️️️
А. Форлин
46'
45'
ГОЛ! 0:2!
Д. Панчеон
Пас отдал
Н. Клайн
23'
ГОЛ! 0:1!
Р. Ламберт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
20
Жулио Сезар
ВР
2
Арман Траоре
ЦЗ
17
Райан Нельсен
ЦЗ
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
3
Жозе Босингва
ПЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
32
Самба Диаките
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
18
Алехандро Форлин
ЦП
12
Джибриль Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Саутгемптон
13
Пауло Газзанига
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
4
Джек Корк
ЦП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
11
Гастон Рамирес
АП
17
Рики Ламберт
ЦФ
Главный тренер
Найджел Эдкинс
Куинз Парк Рейнджерс
31
Роберт Грин
ВР
5
Макс Эмер
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
18
Кирон Дайер
ЛП
12
Джейми Макки
ЦП
4
Шон Дерри
ЦП
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
Саутгемптон
1
Келвин Дэвис
ВР
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
16
Джей Родригес
ЦФ
24
Эммануэль Маюка
ЦФ
4-5-1
20
Сезар
2
Траоре
17
Нельсен
35
Фердинанд
3
Босингва
49
Таарабт
32
Диаките
30
Хойлетт
18
Форлин
23
Гранеро
12
Сиссе
4-1-2-2-1
13
Газзанига
17
Клайн
4
Йошида
6
Фонте
23
Шоу
14
Шнейдерлен
4
Корк
40
Панчеон
10
Лаллана
11
Рамирес
17
Ламберт
3
Босингва
2
Фабио
2
Фабио
3
Босингва
18
Форлин
12
Макки
12
Макки
18
Форлин
32
Диаките
4
Дерри
4
Дерри
32
Диаките
23
Шоу
13
Фокс
13
Фокс
23
Шоу
11
Рамирес
10
Дэвис
10
Дэвис
11
Рамирес
17
Ламберт
16
Родригес
16
Родригес
17
Ламберт
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Саутгемптон
5
Макс Эмер
ЦЗ
31
Роберт Грин
ВР
18
Кирон Дайер
ЛП
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
Главный тренер
Марк Хьюз
1
Келвин Дэвис
ВР
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
24
Эммануэль Маюка
ЦФ
Главный тренер
Найджел Эдкинс
Остались в запасе
5
Макс Эмер
ЦЗ
31
Роберт Грин
ВР
18
Кирон Дайер
ЛП
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
Остались в запасе
1
Келвин Дэвис
ВР
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
24
Эммануэль Маюка
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Главный тренер
Найджел Эдкинс
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Саутгемптон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Лофтус Роуд
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