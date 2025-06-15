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Дейвидас Шемберас
Новости
Дейвидас Шемберас - новости
Завершил карьеру
2 августа 1978 (48)
#5 | Полузащитник
187 см | 72 кг
Литва
Статистика
Новости
Акинфеев назвал самого хитрого и стильного из игроков ЦСКА за время карьеры
2025.06.15 22:15
2
Шемберас: «Не пошел бы в «Спартак» даже за миллион евро»
2021.04.15 22:20
22
Шемберас – о судействе в РПЛ: «В последнее время плач слышу только от «Спартака»
2021.04.15 21:16
25
Шемберас: «С удовольствием вернулся бы в ЦСКА. Буду рад приглашению, это моя семья»
2021.03.22 17:35
3
Шемберас: «ЦСКА образца 2008-2010 годов был сильнее, чем в 2005-м»
2020.03.31 10:17
Шемберас: «Кокорин и Мамаев – прекрасные футболисты и отличные ребята. Очень рад, что у них все налаживается»
2020.03.31 01:21
Шемберас: «Арсенал», несомненно, можно обыгрывать. Это не «Барселона» и не «Манчестер Сити»
2018.03.16 19:26
3
Шемберас: «Березуцкие и Игнашевич справятся с быстрыми спартаковскими нападающими»
2017.04.29 09:53
9
Шемберас не стал бы называть Дзагоева хрустальным футболистом
2017.04.29 08:29
3
Шемберас: «Спартак» наконец-то вышел из многолетней комы»
2017.04.29 06:18
13
Шемберас: «Надеюсь, что запрещенный препарат мог попасть в организм Еременко случайно»
2016.10.22 16:01
4
В. Березуцкий догнал Шембераса по количеству матчей в чемпионате России
2016.05.21 14:08
2
Шемберас: «Рад за болельщиков ЦСКА, что они до сих пор могут смеяться над «Спартаком»
2016.04.03 16:24
20
Шемберас: «В ЦСКА такой президент, что он не позволит ни одному футболисту неуважительно относиться к тренеру»
2016.04.03 14:30
2
Шемберас: «В матче с Литвой сборной России просто не будет»
2016.03.26 13:25
1
Шемберас: «За последние годы у ЦСКА – 19 титулов, у «Спартака» – ноль»
2016.03.22 20:48
25
Шемберас: «Команда России возрастная, но разве Игнашевич и братья Березуцкие виноваты, что им нет замены?
2016.03.22 11:28
5
Вернблум заработал 50-ю желтую карточку в РФПЛ
2016.03.19 21:10
1
Шемберас: «Сборную России нельзя назвать «темной лошадкой»
2016.02.28 16:37
1
Шемберас: «В ближайшем будущем российский клуб может выиграть Лигу чемпионов»
2016.01.08 17:59
3
Шемберас: «Газзаев – своего рода диктатор»
2016.01.07 11:57
Бабаев: «Мы готовы предложить Шемберасу одну из тренерских должностей»
2015.11.28 21:11
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