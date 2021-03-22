Шемберас: «С удовольствием вернулся бы в ЦСКА. Буду рад приглашению, это моя семья»

Бывший полузащитник ЦСКА Дейвидас Шемберас рассказал, что хотел бы вернуться в московский клуб.

«Я с большим удовольствием всегда вернулся бы в ЦСКА, это моя семья. Буду рад приглашению, но смысла об этом говорить нет – там есть заместители, помощники, сформированный штаб.

А я сейчас президент Вильнюсской региональной футбольной ассоциации, которая входит в исполком Литовской федерации. Так что посмотрим, как все сложится. В будущем я был бы не против вернуться в свой любимый клуб», – цитирует Шембераса Sport24.