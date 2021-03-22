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  • Шемберас: «С удовольствием вернулся бы в ЦСКА. Буду рад приглашению, это моя семья»

Шемберас: «С удовольствием вернулся бы в ЦСКА. Буду рад приглашению, это моя семья»

22 марта 2021, 17:35
3

Бывший полузащитник ЦСКА Дейвидас Шемберас рассказал, что хотел бы вернуться в московский клуб.

«Я с большим удовольствием всегда вернулся бы в ЦСКА, это моя семья. Буду рад приглашению, но смысла об этом говорить нет – там есть заместители, помощники, сформированный штаб.

А я сейчас президент Вильнюсской региональной футбольной ассоциации, которая входит в исполком Литовской федерации. Так что посмотрим, как все сложится. В будущем я был бы не против вернуться в свой любимый клуб», – цитирует Шембераса Sport24.

  • Шемберас выступал за ЦСКА с 2002 по 2012 год.
  • На его счету 254 матча за российский клуб во всех турнирах и один забитый мяч в Суперкубке России-2009.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Шемберас Дейвидас
Комментарии (3)
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житель СПб
1616436123
Да как же всех их потянуло в сторону ЦСКА! Как мухи на мед! Ну и что, что место освободилось. ЦСКА достоин сильного, уважаемого тренера.
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inzek
1616456756
друзья. посиделки. контракт.
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Hektor 84
1616495276
А чего до этого был не рад?
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