Шемберас: «С удовольствием вернулся бы в ЦСКА. Буду рад приглашению, это моя семья»

Бывший полузащитник ЦСКА Дейвидас Шемберас рассказал, что хотел бы вернуться в московский клуб.
«Я с большим удовольствием всегда вернулся бы в ЦСКА, это моя семья. Буду рад приглашению, но смысла об этом говорить нет – там есть заместители, помощники, сформированный штаб.
А я сейчас президент Вильнюсской региональной футбольной ассоциации, которая входит в исполком Литовской федерации. Так что посмотрим, как все сложится. В будущем я был бы не против вернуться в свой любимый клуб», – цитирует Шембераса Sport24.
- Шемберас выступал за ЦСКА с 2002 по 2012 год.
- На его счету 254 матча за российский клуб во всех турнирах и один забитый мяч в Суперкубке России-2009.
Источник: Sport24