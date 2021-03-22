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    Шемберас: «С удовольствием вернулся бы в ЦСКА. Буду рад приглашению, это моя семья»

    Бывший полузащитник ЦСКА Дейвидас Шемберас рассказал, что хотел бы вернуться в московский клуб.

    «Я с большим удовольствием всегда вернулся бы в ЦСКА, это моя семья. Буду рад приглашению, но смысла об этом говорить нет – там есть заместители, помощники, сформированный штаб.

    А я сейчас президент Вильнюсской региональной футбольной ассоциации, которая входит в исполком Литовской федерации. Так что посмотрим, как все сложится. В будущем я был бы не против вернуться в свой любимый клуб», – цитирует Шембераса Sport24.

    • Шемберас выступал за ЦСКА с 2002 по 2012 год.
    • На его счету 254 матча за российский клуб во всех турнирах и один забитый мяч в Суперкубке России-2009.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1297

      elessar arnor 19 минут назад

      вместе с Понтусом в центр

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