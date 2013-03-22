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Дейвидас Шемберас
Статистика
Дейвидас Шемберас - статистика
Завершил карьеру
2 августа 1978 (48)
#5 | Полузащитник
187 см | 72 кг
Литва
Статистика
Новости
Статистика по турнирам
Marbella Cup 2012
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Товарищеские матчи 2012
Лига Чемпионов 2011/2012
Россия. Кубок 2011/2012
Россия. Премьер-лига 2011/2012
Copa del Sol 2010
Лига Европы 2010/2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Россия. Кубок 2010/2011
Россия. Премьер-Лига 2010
Суперкубок России 2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Россия. Кубок 2009/2010
Россия. Премьер-лига 2009
Суперкубок России 2009
Кубок Первого Канала 2008
Кубок УЕФА 2008/2009
Россия. Кубок 2008/2009
Россия. Премьер-лига 2008
Товарищеские матчи 2008
Кубок Первого Канала 2007
Лига Чемпионов 2007/2008
Россия. Кубок 2007/2008
Россия. Премьер-лига 2007
Суперкубок России 2007
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Россия. Премьер-лига 2003
Россия. Премьер-лига 2002
Чемпионат России 2001
Чемпионат России 2000
Чемпионат России 1999
Чемпионат России 1998
Команда
И
Г
П
Ж
К
Литва
5
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа,
Словакия
1 : 1
22.03.2013
Литва
1' - 90'
18'
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа,
Босния и Герцеговина
3 : 0
16.10.2012
Литва
1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа,
Лихтенштейн
0 : 2
12.10.2012
Литва
1' - 58'
32'
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа,
Греция
2 : 0
11.09.2012
Литва
1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа,
Литва
1 : 1
07.09.2012
Словакия
1' - 90'
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