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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Босния и Герцеговина - Литва
Босния и Герцеговина - Литва: обзор матча 16 октября 2012
Босния и Герцеговина
16.10.2012, вторник, 22:00
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа G
3 : 0
Завершен
Литва
29'
В. Ибишевич
35'
Э. Джеко
40'
М. Пьянич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Босния и Герцеговина - Литва
90'
+1
Желтая карточка
М. Жалюкас
90'
Желтая карточка
В. Боровский
85'
Замена
Л. Пилибайтис
️️️️
М. Панка
80'
Желтая карточка
А. Климавичус
Желтая карточка
М. Стеванович
80'
Замена
Э. Жуканович
️️️️
С. Лулич
76'
66'
Замена
А. Римкявичус
️️️️
Т. Лабукас
Замена
М. Стеванович
️️️️
М. Пьянич
66'
Замена
А. Врсаевич
️️️️
М. Муйджа
59'
46'
Замена
Д. Шернас
️️️️
Р. Радавичюс
ГОЛ! 3:0!
М. Пьянич
Пас отдал
Э. Джеко
40'
ГОЛ! 2:0!
Э. Джеко
Пас отдал
М. Пьянич
35'
ГОЛ! 1:0!
В. Ибишевич
Пас отдал
М. Пьянич
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Босния и Герцеговина
1
Асмир Бегович
ВР
4
Эмир Спахич
ЦЗ
6
Огнен Враньеш
ЦЗ
13
Менсур Муйджа
ПЗ
16
Сенад Лулич
ЛП
20
Аднан Захирович
ЦП
0
Сеяд Салихович
ЦП
10
Миралем Пьянич
ЦП
10
Звездан Мисимович
АП
11
Эдин Джеко
ЦФ
9
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Сафет Сушич
Литва
0
Жидрунас Карчемарскас
ВР
20
Вальдемар Боровский
ЦЗ
15
Арунас Климавичус
ЦЗ
4
Тадас Кьянскас
ЦЗ
0
Мариус Станкявичус
ПЗ
18
Миндаугас Панка
ОП
0
Дейвидас Шемберас
ОП
11
Арвидас Новиковас
ЦП
0
Мариуш Жалюкас
ЦП
3
Рамунас Радавичюс
ЦП
0
Тадас Лабукас
ЦФ
Главный тренер
Ласло Чаба
Босния и Герцеговина
22
Асмир Авдукич
ВР
12
Ибрахим Сехич
ВР
17
Эрвин Жуканович
ЦЗ
15
Тони Шунич
ЦЗ
2
Авдия Врсаевич
ЦЗ
7
Мухамед Бешич
ОП
19
Мирослав Стеванович
ЦП
2
Муамер Сврака
ЦП
0
Иван Сесар
ЦП
17
Сенияд Ибричич
ЦП
8
Харис Медуньянин
ЦП
Литва
12
Эмилиюс Зубас
ВР
1
Эрнестас Шеткус
ВР
23
Витаутас Андриюшкевичус
ЦЗ
3
Георгас Фрейдгеймас
ЦЗ
10
Дарвидас Шернас
ЦП
14
Линас Пилибайтис
ЦП
13
Каролис Чведукас
ЦП
0
Томас Данилевичиус
ЛФ
11
Артурас Римкявичус
ЦФ
3-4-1-2
1
Бегович
4
Спахич
6
Враньеш
13
Муйджа
16
Лулич
0
Салихович
10
Пьянич
20
Захирович
10
Мисимович
9
Ибишевич
11
Джеко
4-2-3-1
0
Карчемарскас
0
Станкявичус
15
Климавичус
4
Кьянскас
20
Боровский
18
Панка
0
Шемберас
11
Новиковас
0
Жалюкас
3
Радавичюс
0
Лабукас
10
Пьянич
19
Стеванович
19
Стеванович
10
Пьянич
16
Лулич
17
Жуканович
17
Жуканович
16
Лулич
13
Муйджа
2
Врсаевич
2
Врсаевич
13
Муйджа
0
Лабукас
11
Римкявичус
11
Римкявичус
0
Лабукас
3
Радавичюс
10
Шернас
10
Шернас
3
Радавичюс
18
Панка
14
Пилибайтис
14
Пилибайтис
18
Панка
Остались в запасе
Босния и Герцеговина
Литва
2
Муамер Сврака
ЦП
0
Иван Сесар
ЦП
22
Асмир Авдукич
ВР
12
Ибрахим Сехич
ВР
15
Тони Шунич
ЦЗ
7
Мухамед Бешич
ОП
17
Сенияд Ибричич
ЦП
8
Харис Медуньянин
ЦП
Главный тренер
Сафет Сушич
12
Эмилиюс Зубас
ВР
1
Эрнестас Шеткус
ВР
23
Витаутас Андриюшкевичус
ЦЗ
3
Георгас Фрейдгеймас
ЦЗ
13
Каролис Чведукас
ЦП
0
Томас Данилевичиус
ЛФ
Главный тренер
Ласло Чаба
Остались в запасе
2
Муамер Сврака
ЦП
0
Иван Сесар
ЦП
22
Асмир Авдукич
ВР
12
Ибрахим Сехич
ВР
15
Тони Шунич
ЦЗ
7
Мухамед Бешич
ОП
17
Сенияд Ибричич
ЦП
8
Харис Медуньянин
ЦП
Остались в запасе
12
Эмилиюс Зубас
ВР
1
Эрнестас Шеткус
ВР
23
Витаутас Андриюшкевичус
ЦЗ
3
Георгас Фрейдгеймас
ЦЗ
13
Каролис Чведукас
ЦП
0
Томас Данилевичиус
ЛФ
Главный тренер
Сафет Сушич
Главный тренер
Ласло Чаба
Статистика матча Босния и Герцеговина - Литва
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Босния и Герцеговина
Лига наций, 5 тур
Швеция
- : -
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 1 тур
Польша
0 : 0
25.09.2026
Босния и Герцеговина
Чемпионат мира, 1/16 финала
США
2 : 0
02.07.2026
Босния и Герцеговина
Литва
Лига наций, 6 тур
Литва
- : -
16.11.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
0 : 0
12.11.2026
Суринам
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Лига наций, 1 тур
Лихтенштейн
0 : 2
24.09.2026
Литва
Информация о матче
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