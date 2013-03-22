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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Словакия - Литва
Словакия - Литва: обзор матча 22 марта 2013
Словакия
22.03.2013, пятница, 23:10
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа G
1 : 1
Завершен
Литва
40'
М. Якубко
19'
Д. Шернас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Словакия - Литва
90'
Замена
В. Лукша
️️️️
Д. Шернас
Желтая карточка
М. Якубко
84'
Замена
М. Бакош
️️️️
В. Пековски
70'
69'
Замена
А. Новиковас
️️️️
М. Калонас
Замена
М. Дуриш
️️️️
Р. Мак
64'
54'
Желтая карточка
Т. Кьянскас
46'
Замена
Г. Арлаускис
️️️️
Ж. Карчемарскас
40'
Желтая карточка
Д. Шернас
ГОЛ! 1:1!
М. Якубко
Пас отдал
Ю. Куцка
40'
Желтая карточка
М. Шкртел
38'
19'
ГОЛ! 0:1!
Д. Шернас
Пас отдал
М. Калонас
18'
Желтая карточка
Д. Шемберас
14'
Желтая карточка
М. Панка
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словакия
12
Душан Куцяк
ВР
4
Ян Дюрица
ЦЗ
3
Мартин Шкртел
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
10
Марек Сапара
ЛП
20
Роберт Мак
ЛВ
18
Душан Швенто
ЦП
19
Юрай Куцка
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
22
Виктор Пековски
ЦП
14
Мартин Якубко
ЦФ
Главный тренер
Станислав Грига
Литва
0
Жидрунас Карчемарскас
ВР
4
Тадас Кьянскас
ЦЗ
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
0
Эдгарас Чеснаускис
ЛП
0
Дейвидас Шемберас
ОП
18
Миндаугас Панка
ОП
10
Дарвидас Шернас
ЦП
0
Кестутис Ивашкевичус
ЦП
10
Миндаугас Калонас
ЦП
9
Дейвидас Матулевичюс
ЦФ
Главный тренер
Ласло Чаба
Словакия
0
Матуш Путноцки
ВР
12
Душан Перниш
ВР
5
Марек Чех
ЛЗ
3
Лукаш Паушек
ЦЗ
7
Мариан Чишовски
ЦЗ
0
Любомир Гулдан
ОП
6
Рихард Лашик
ЦП
13
Филип Голошко
ЦФ
21
Михал Дуриш
ЦФ
11
Марек Бакош
ЦФ
Литва
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
1
Эрнестас Шеткус
ВР
3
Маркус Палионис
ЦЗ
23
Витаутас Андриюшкевичус
ЦЗ
3
Георгас Фрейдгеймас
ЦЗ
14
Витаутас Лукша
ЦП
17
Мартинас Дапкус
ЦП
7
Дейвидас Чеснаускис
ЦП
11
Арвидас Новиковас
ЦП
14
Линас Пилибайтис
ЦП
10
Федор Черных
ЦФ
0
Тадас Лабукас
ЦФ
3-5-1-1
12
Куцяк
4
Дюрица
3
Шкртел
15
Губочан
10
Сапара
19
Куцка
17
Гамшик
22
Пековски
18
Швенто
20
Мак
14
Якубко
3-2-4-1
0
Карчемарскас
13
Миколюнас
5
Микуцкис
4
Кьянскас
0
Шемберас
18
Панка
10
Шернас
0
Ивашкевичус
10
Калонас
0
Чеснаускис
9
Матулевичюс
20
Мак
21
Дуриш
21
Дуриш
20
Мак
22
Пековски
11
Бакош
11
Бакош
22
Пековски
10
Шернас
14
Лукша
14
Лукша
10
Шернас
0
Карчемарскас
1
Арлаускис
1
Арлаускис
0
Карчемарскас
10
Калонас
11
Новиковас
11
Новиковас
10
Калонас
Остались в запасе
Словакия
Литва
3
Лукаш Паушек
ЦЗ
6
Рихард Лашик
ЦП
0
Матуш Путноцки
ВР
12
Душан Перниш
ВР
5
Марек Чех
ЛЗ
7
Мариан Чишовски
ЦЗ
0
Любомир Гулдан
ОП
13
Филип Голошко
ЦФ
Главный тренер
Станислав Грига
3
Маркус Палионис
ЦЗ
17
Мартинас Дапкус
ЦП
1
Эрнестас Шеткус
ВР
23
Витаутас Андриюшкевичус
ЦЗ
3
Георгас Фрейдгеймас
ЦЗ
7
Дейвидас Чеснаускис
ЦП
14
Линас Пилибайтис
ЦП
10
Федор Черных
ЦФ
0
Тадас Лабукас
ЦФ
Главный тренер
Ласло Чаба
Остались в запасе
3
Лукаш Паушек
ЦЗ
6
Рихард Лашик
ЦП
0
Матуш Путноцки
ВР
12
Душан Перниш
ВР
5
Марек Чех
ЛЗ
7
Мариан Чишовски
ЦЗ
0
Любомир Гулдан
ОП
13
Филип Голошко
ЦФ
Остались в запасе
3
Маркус Палионис
ЦЗ
17
Мартинас Дапкус
ЦП
1
Эрнестас Шеткус
ВР
23
Витаутас Андриюшкевичус
ЦЗ
3
Георгас Фрейдгеймас
ЦЗ
7
Дейвидас Чеснаускис
ЦП
14
Линас Пилибайтис
ЦП
10
Федор Черных
ЦФ
0
Тадас Лабукас
ЦФ
Главный тренер
Станислав Грига
Главный тренер
Ласло Чаба
Статистика матча Словакия - Литва
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Словакия
Лига наций, 5 тур
Словакия
1 : 1
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Лига наций, 1 тур
Словакия
2 : 0
26.09.2026
Молдова
Товарищеские матчи. Сборные
Словакия
2 : 2
05.06.2026
Черногория
Литва
Лига наций, 6 тур
Литва
- : -
16.11.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
0 : 0
12.11.2026
Суринам
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Лига наций, 1 тур
Лихтенштейн
0 : 2
24.09.2026
Литва
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Под Дубном
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