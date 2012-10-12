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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Лихтенштейн - Литва
Лихтенштейн - Литва: обзор матча 12 октября 2012
Лихтенштейн
12.10.2012, пятница, 21:30
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа G
0 : 2
Завершен
Литва
51'
Э. Чеснаускис
75'
Э. Чеснаускис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лихтенштейн - Литва
90'
Замена
М. Станкявичус
️️️️
Р. Радавичюс
87'
Замена
А. Римкявичус
️️️️
Т. Данилевичиус
Замена
Ф. Оспельт
️️️️
Ф. Эрне
87'
Замена
Л. Эберле
️️️️
С. Визер
84'
75'
ГОЛ! 0:2!
Э. Чеснаускис
Замена
Н. Кибер
️️️️
Н. Хаслер
74'
Желтая карточка
И. Квинтанс
64'
Желтая карточка
Ф. Эрне
62'
Желтая карточка
Т. Бек
60'
58'
Замена
Д. Шернас
️️️️
Д. Шемберас
56'
Желтая карточка
Э. Чеснаускис
56'
Желтая карточка
А. Климавичус
51'
ГОЛ! 0:1!
Э. Чеснаускис
45'
Желтая карточка
С. Миколюнас
32'
Желтая карточка
Д. Шемберас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лихтенштейн
1
Бенджамин Бюхель
ВР
0
Ив Эри
ЛЗ
4
Даниэль Кауфманн
ЦЗ
6
Мартин Штокласа
ЦЗ
5
Иван Квинтанс
ЦЗ
18
Николас Хаслер
ЦП
23
Мишель Польверино
ЦП
11
Франц Бургмайер
ЦП
10
Сандро Визер
ЦП
7
Филлип Эрне
ЦФ
9
Томас Бек
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Петер Цаугг
Литва
0
Жидрунас Карчемарскас
ВР
4
Тадас Кьянскас
ЦЗ
15
Арунас Климавичус
ЦЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
0
Эдгарас Чеснаускис
ЛП
0
Дейвидас Шемберас
ОП
11
Арвидас Новиковас
ЦП
7
Дейвидас Чеснаускис
ЦП
0
Мариуш Жалюкас
ЦП
3
Рамунас Радавичюс
ЦП
0
Томас Данилевичиус
ЛФ
Главный тренер
Ласло Чаба
Лихтенштейн
12
Ченгиз Бичер
ВР
7
Валентин Флатц
ЦЗ
0
Лукас Эберле
ЦП
21
Никлас Кибер
ПП
19
Филипп Оспельт
ЦФ
Литва
12
Эмилиюс Зубас
ВР
1
Эрнестас Шеткус
ВР
23
Витаутас Андриюшкевичус
ЦЗ
3
Георгас Фрейдгеймас
ЦЗ
20
Вальдемар Боровский
ЦЗ
0
Мариус Станкявичус
ПЗ
18
Миндаугас Панка
ОП
10
Дарвидас Шернас
ЦП
14
Линас Пилибайтис
ЦП
13
Каролис Чведукас
ЦП
11
Артурас Римкявичус
ЦФ
0
Тадас Лабукас
ЦФ
4-4-2
1
Бюхель
0
Эри
6
Штокласа
5
Квинтанс
4
Кауфманн
18
Хаслер
11
Бургмайер
10
Визер
23
Польверино
9
Бек
7
Эрне
3-1-5-1
0
Карчемарскас
13
Миколюнас
15
Климавичус
4
Кьянскас
0
Шемберас
11
Новиковас
7
Чеснаускис
0
Жалюкас
3
Радавичюс
0
Чеснаускис
0
Данилевичиус
7
Эрне
19
Оспельт
19
Оспельт
7
Эрне
10
Визер
0
Эберле
0
Эберле
10
Визер
18
Хаслер
21
Кибер
21
Кибер
18
Хаслер
0
Данилевичиус
11
Римкявичус
11
Римкявичус
0
Данилевичиус
3
Радавичюс
0
Станкявичус
0
Станкявичус
3
Радавичюс
0
Шемберас
10
Шернас
10
Шернас
0
Шемберас
Остались в запасе
Лихтенштейн
Литва
7
Валентин Флатц
ЦЗ
12
Ченгиз Бичер
ВР
Главный тренер
Ханс-Петер Цаугг
12
Эмилиюс Зубас
ВР
1
Эрнестас Шеткус
ВР
23
Витаутас Андриюшкевичус
ЦЗ
3
Георгас Фрейдгеймас
ЦЗ
20
Вальдемар Боровский
ЦЗ
18
Миндаугас Панка
ОП
14
Линас Пилибайтис
ЦП
13
Каролис Чведукас
ЦП
0
Тадас Лабукас
ЦФ
Главный тренер
Ласло Чаба
Остались в запасе
7
Валентин Флатц
ЦЗ
12
Ченгиз Бичер
ВР
Остались в запасе
12
Эмилиюс Зубас
ВР
1
Эрнестас Шеткус
ВР
23
Витаутас Андриюшкевичус
ЦЗ
3
Георгас Фрейдгеймас
ЦЗ
20
Вальдемар Боровский
ЦЗ
18
Миндаугас Панка
ОП
14
Линас Пилибайтис
ЦП
13
Каролис Чведукас
ЦП
0
Тадас Лабукас
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Петер Цаугг
Главный тренер
Ласло Чаба
Статистика матча Лихтенштейн - Литва
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Лихтенштейн
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 1
13.11.2026
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 1 тур
Лихтенштейн
0 : 2
24.09.2026
Литва
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
07.06.2026
Кипр
Литва
Лига наций, 6 тур
Литва
- : -
16.11.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
0 : 0
12.11.2026
Суринам
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Лига наций, 1 тур
Лихтенштейн
0 : 2
24.09.2026
Литва
Информация о матче
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