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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Греция - Литва
Греция - Литва: обзор матча 11 сентября 2012
Греция
11.09.2012, вторник, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа G
2 : 0
Завершен
Литва
55'
С. Нинис
72'
К. Митроглу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Греция - Литва
84'
Желтая карточка
С. Миколюнас
Замена
Х. Мавриас
️️️️
Т. Гекас
80'
76'
Замена
А. Новиковас
️️️️
А. Величка
ГОЛ! 2:0!
К. Митроглу
72'
Замена
Х. Холебас
️️️️
К. Фортунис
69'
Желтая карточка
К. Пападопулос
62'
59'
Желтая карточка
А. Римкявичус
56'
Замена
А. Римкявичус
️️️️
Д. Шернас
ГОЛ! 1:0!
С. Нинис
55'
46'
Замена
Д. Чеснаускис
️️️️
В. Боровский
Замена
К. Митроглу
️️️️
Я. Маниатис
46'
43'
Желтая карточка
Д. Шернас
21'
Желтая карточка
Э. Чеснаускис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Греция
1
Орестис Карнезис
ВР
4
Никос Спиропулос
ЛЗ
4
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
2
Яннис Маниатис
ЦЗ
15
Василис Торосидис
ЦЗ
6
Александрос Циолис
ЦП
21
Константинос Кацуранис
ЦП
7
Сотирис Нинис
ЦП
10
Константинос Фортунис
АП
17
Теофанис Гекас
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Литва
0
Жидрунас Карчемарскас
ВР
20
Вальдемар Боровский
ЦЗ
15
Арунас Климавичус
ЦЗ
8
Эгидиюс Вайткунас
ЦЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
0
Эдгарас Чеснаускис
ЛП
0
Дейвидас Шемберас
ОП
0
Мариуш Жалюкас
ЦП
10
Дарвидас Шернас
ЦП
2
Гедиминас Вицюс
ЦП
17
Андрюс Величка
ЦФ
Главный тренер
Ласло Чаба
Греция
12
Александрос Цорвас
ВР
12
Панайотис Гликос
ВР
0
Хосе Холебас
ЛЗ
4
Стилянос Малезас
ЦЗ
11
Лукас Винтра
ЦЗ
5
Димитриос Сиовас
ЦЗ
0
Элини Димуцос
ЦП
0
Лазарос Христодулопулос
ЦП
16
Харис Мавриас
ПП
7
Георгиос Самарас
ЦФ
17
Стефанос Атанасиадис
ЦФ
9
Костас Митроглу
ЦФ
Литва
1
Эрнестас Шеткус
ВР
5
Вайдас Славицкас
ЦЗ
3
Георгас Фрейдгеймас
ЦЗ
4
Тадас Кьянскас
ЦЗ
7
Дейвидас Чеснаускис
ЦП
3
Рамунас Радавичюс
ЦП
11
Арвидас Новиковас
ЦП
11
Артурас Римкявичус
ЦФ
9
Дейвидас Матулевичюс
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Карнезис
19
Папастатопулос
2
Маниатис
15
Торосидис
4
Спиропулос
4
Пападопулос
6
Циолис
21
Кацуранис
7
Нинис
10
Фортунис
17
Гекас
4-1-4-1
0
Карчемарскас
13
Миколюнас
15
Климавичус
8
Вайткунас
20
Боровский
0
Шемберас
0
Жалюкас
10
Шернас
2
Вицюс
0
Чеснаускис
17
Величка
10
Фортунис
0
Холебас
0
Холебас
10
Фортунис
17
Гекас
16
Мавриас
16
Мавриас
17
Гекас
2
Маниатис
9
Митроглу
9
Митроглу
2
Маниатис
10
Шернас
11
Римкявичус
11
Римкявичус
10
Шернас
20
Боровский
7
Чеснаускис
7
Чеснаускис
20
Боровский
17
Величка
11
Новиковас
11
Новиковас
17
Величка
Остались в запасе
Греция
Литва
12
Александрос Цорвас
ВР
12
Панайотис Гликос
ВР
4
Стилянос Малезас
ЦЗ
11
Лукас Винтра
ЦЗ
5
Димитриос Сиовас
ЦЗ
0
Элини Димуцос
ЦП
0
Лазарос Христодулопулос
ЦП
7
Георгиос Самарас
ЦФ
17
Стефанос Атанасиадис
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
1
Эрнестас Шеткус
ВР
5
Вайдас Славицкас
ЦЗ
3
Георгас Фрейдгеймас
ЦЗ
4
Тадас Кьянскас
ЦЗ
3
Рамунас Радавичюс
ЦП
9
Дейвидас Матулевичюс
ЦФ
Главный тренер
Ласло Чаба
Остались в запасе
12
Александрос Цорвас
ВР
12
Панайотис Гликос
ВР
4
Стилянос Малезас
ЦЗ
11
Лукас Винтра
ЦЗ
5
Димитриос Сиовас
ЦЗ
0
Элини Димуцос
ЦП
0
Лазарос Христодулопулос
ЦП
7
Георгиос Самарас
ЦФ
17
Стефанос Атанасиадис
ЦФ
Остались в запасе
1
Эрнестас Шеткус
ВР
5
Вайдас Славицкас
ЦЗ
3
Георгас Фрейдгеймас
ЦЗ
4
Тадас Кьянскас
ЦЗ
3
Рамунас Радавичюс
ЦП
9
Дейвидас Матулевичюс
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Главный тренер
Ласло Чаба
Статистика матча Греция - Литва
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Греция
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
- : -
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Лига наций, 1 тур
Сербия
1 : 2
24.09.2026
Греция
Товарищеские матчи. Сборные
Греция
0 : 1
07.06.2026
Италия
Литва
Лига наций, 6 тур
Литва
- : -
16.11.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
0 : 0
12.11.2026
Суринам
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Лига наций, 1 тур
Лихтенштейн
0 : 2
24.09.2026
Литва
Информация о матче
Стадион:
Георгиос Караискакис
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