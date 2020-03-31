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  • Шемберас: «Кокорин и Мамаев – прекрасные футболисты и отличные ребята. Очень рад, что у них все налаживается»

Шемберас: «Кокорин и Мамаев – прекрасные футболисты и отличные ребята. Очень рад, что у них все налаживается»

31 марта 2020, 01:21

Бывший защитник ЦСКА Дейвидас Шемберас рассказал о своем отношении к хавбеку «Ростова» Павлу Мамаеву и форварду «Сочи» Александру Кокорину.

«Мы с Мамаевым дружили и продолжаем дружить. Паша мой близкий друг, я о нeм очень хорошего мнения. Был и остаюсь. Конечно, очень переживал, когда он попал в ту неприятную историю. По молодости мы все делаем глупые ошибки. И порой за это приходится больно расплачиваться.

Но сейчас Мамаев уже вернулся на поле, сыграл за «Ростов». Дай Бог, чтобы всe плохое осталось позади и забылось. Очень рад, что и у него, и у Кокорина всe налаживается. Прекрасные футболисты, отличные ребята. Желаю им всего наилучшего, здоровья им и их родным», – сказал Шемберас.

  • Литовец выступал вместе с Мамаевым за ЦСКА в период с 2007 по 2012 год.
  • В октябре 2018 года Кокорин и Мамаев были арестованы за участие в двух драках в центре Москвы.
  • Оба футболиста получили реальный тюремный срок и вышли условно-досрочно в сентябре 2019 года.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Ростов Сочи Шемберас Дейвидас Мамаев Павел Кокорин Александр
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