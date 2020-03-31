Шемберас: «Кокорин и Мамаев – прекрасные футболисты и отличные ребята. Очень рад, что у них все налаживается»

Бывший защитник ЦСКА Дейвидас Шемберас рассказал о своем отношении к хавбеку «Ростова» Павлу Мамаеву и форварду «Сочи» Александру Кокорину.

«Мы с Мамаевым дружили и продолжаем дружить. Паша мой близкий друг, я о нeм очень хорошего мнения. Был и остаюсь. Конечно, очень переживал, когда он попал в ту неприятную историю. По молодости мы все делаем глупые ошибки. И порой за это приходится больно расплачиваться.

Но сейчас Мамаев уже вернулся на поле, сыграл за «Ростов». Дай Бог, чтобы всe плохое осталось позади и забылось. Очень рад, что и у него, и у Кокорина всe налаживается. Прекрасные футболисты, отличные ребята. Желаю им всего наилучшего, здоровья им и их родным», – сказал Шемберас.