Шемберас: «Кокорин и Мамаев – прекрасные футболисты и отличные ребята. Очень рад, что у них все налаживается»

Бывший защитник ЦСКА Дейвидас Шемберас рассказал о своем отношении к хавбеку «Ростова» Павлу Мамаеву и форварду «Сочи» Александру Кокорину.
«Мы с Мамаевым дружили и продолжаем дружить. Паша мой близкий друг, я о нeм очень хорошего мнения. Был и остаюсь. Конечно, очень переживал, когда он попал в ту неприятную историю. По молодости мы все делаем глупые ошибки. И порой за это приходится больно расплачиваться.
Но сейчас Мамаев уже вернулся на поле, сыграл за «Ростов». Дай Бог, чтобы всe плохое осталось позади и забылось. Очень рад, что и у него, и у Кокорина всe налаживается. Прекрасные футболисты, отличные ребята. Желаю им всего наилучшего, здоровья им и их родным», – сказал Шемберас.
- Литовец выступал вместе с Мамаевым за ЦСКА в период с 2007 по 2012 год.
- В октябре 2018 года Кокорин и Мамаев были арестованы за участие в двух драках в центре Москвы.
- Оба футболиста получили реальный тюремный срок и вышли условно-досрочно в сентябре 2019 года.
Источник: «Чемпионат»