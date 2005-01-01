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    Шемберас: «Кокорин и Мамаев – прекрасные футболисты и отличные ребята. Очень рад, что у них все налаживается»

    Бывший защитник ЦСКА Дейвидас Шемберас рассказал о своем отношении к хавбеку «Ростова» Павлу Мамаеву и форварду «Сочи» Александру Кокорину.

    «Мы с Мамаевым дружили и продолжаем дружить. Паша мой близкий друг, я о нeм очень хорошего мнения. Был и остаюсь. Конечно, очень переживал, когда он попал в ту неприятную историю. По молодости мы все делаем глупые ошибки. И порой за это приходится больно расплачиваться.

    Но сейчас Мамаев уже вернулся на поле, сыграл за «Ростов». Дай Бог, чтобы всe плохое осталось позади и забылось. Очень рад, что и у него, и у Кокорина всe налаживается. Прекрасные футболисты, отличные ребята. Желаю им всего наилучшего, здоровья им и их родным», – сказал Шемберас.

    • Литовец выступал вместе с Мамаевым за ЦСКА в период с 2007 по 2012 год.
    • В октябре 2018 года Кокорин и Мамаев были арестованы за участие в двух драках в центре Москвы.
    • Оба футболиста получили реальный тюремный срок и вышли условно-досрочно в сентябре 2019 года.

    Источник: «Чемпионат»

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