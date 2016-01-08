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    • Шемберас: «В ближайшем будущем российский клуб может выиграть Лигу чемпионов»

    Шемберас: «В ближайшем будущем российский клуб может выиграть Лигу чемпионов»

    Экс-защитник ЦСКА Дейвидас Шемберас порассуждал о вероятности победы российских клубов в Лиге чемпионов в обозримом будущем. Кроме того, он высказал свое мнение о перспективах "Зенита" в нынешнем розыгрыше главного европейского клубного турнира.

    "Я думаю, что победа "Зенита" или другой российской команды в Лиге чемпионов в ближайшие годы вполне возможна. В этом сезоне "Зенит" выиграл пять из шести матчей на групповом этапе – это показывает, на что способна команда. Посмотрим, как питерцы сыграют в плей-офф против «Бенфики» в 1/8 финала.

    Если повезет со жребием, они могут выйти в полуфинал. Это вполне реально, если только им не достанется «Барселона». Такой вариант сведет их шансы к минимуму", – заявил Шемберас.

    Источник: УЕФА

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    08.01.2016 17:59
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    Комментарии (4)
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    Aztec58
    1452272037
    Бла-бла-бла.
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    zigbert
    1452275959
    Смелое заявление.Хотя Бенфика по силам.
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    mutabor0992
    1452631849
    Шембераст.
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    ologreds
    1694996455
    numo454200
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