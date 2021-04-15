Шемберас: «Не пошел бы в «Спартак» даже за миллион евро»

Бывший защитник ЦСКА Дейвидас Шемберас порассуждал о том, возможно ли его трудоустройство в «Спартаке».

«Единственный клуб, куда цээсковец никогда не перейдет – это «Спартак». Знаете, есть вещи, которые не купишь за деньги. Тем более не думаю, что в таком случае будет какое-то предложение на миллион (евро).

Рынок вполне адекватен, есть цифры для тренеров и ассистентов, для других сотрудников клуба. Мы же живем в рыночных условиях, и деньгами разбрасываться может разве что «Зенит».

Но частный клуб, как «Спартак» или ЦСКА, прекрасно понимает, что есть рыночные зарплаты, и глупых решений тут быть не может. Так что не думаю, что «Спартак» может предложить условия в два-три раза выгоднее, чем ЦСКА, и таким образом переманить армейца в свой лагерь. Я такого просто не могу представить», – сказал Шемберас.

Литовец выступал за ЦСКА с 2002 по 2012 год.

Также в России он играл за «Динамо» и «Аланию».

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