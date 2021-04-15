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Шемберас: «Не пошел бы в «Спартак» даже за миллион евро»

15 апреля 2021, 22:20
22

Бывший защитник ЦСКА Дейвидас Шемберас порассуждал о том, возможно ли его трудоустройство в «Спартаке».

«Единственный клуб, куда цээсковец никогда не перейдет – это «Спартак». Знаете, есть вещи, которые не купишь за деньги. Тем более не думаю, что в таком случае будет какое-то предложение на миллион (евро).

Рынок вполне адекватен, есть цифры для тренеров и ассистентов, для других сотрудников клуба. Мы же живем в рыночных условиях, и деньгами разбрасываться может разве что «Зенит».

Но частный клуб, как «Спартак» или ЦСКА, прекрасно понимает, что есть рыночные зарплаты, и глупых решений тут быть не может. Так что не думаю, что «Спартак» может предложить условия в два-три раза выгоднее, чем ЦСКА, и таким образом переманить армейца в свой лагерь. Я такого просто не могу представить», – сказал Шемберас.

Шемберас – о судействе в РПЛ: «В последнее время плач слышу только от «Спартака»

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Шемберас Дейвидас
Комментарии (22)
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NewLife
1618515707
Неуловимый Джо ! Почему неуловимый ? Потому что его ни кто не ловит.
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Боцман59rus
1618517657
Ну о чём ещё говорить с защитником армейцев,кроме как не о Спартаке)))
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JTherry
1618518249
"Единственный клуб, куда цээсковец никогда не перейдет – это «Спартак..." ...тупое трепло, Шемберас - Федотова вспомни... костоломы, как ты, в Спартаке и даром не нужны... размечтался про миллион "зеленых рублей")))
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Hektor 84
1618523670
Так тебя ни когда и не звали и не позвали бы в Спартак! На ком еще можно хапануть и попиариться? Конечно на Спартаке. Этот костолом даже в ЦСКА не всегда был основным.
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Hektor 84
1618523769
Санитаров за ним срочно!
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spam2009
1618533148
а за 2 пошел бы
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Deleted user
1618535989
­­­В­ы­л­о­­ж­­и­л­а­­­ ­­ф­­­о­т­­о­­ ­с­­­в­­о­­­е­­й­­ ­­ю­­­н­о­­й­ ­­в­­­л­­а­­­ж­н­­­о­­й­ ­п­­и­­­з­­­д­­­е­­­н­к­­и­­­,­ ­­­з­­а­­ц­­­е­­н­и­те ­­-­ ­W­­­W­­W­­­.­­­R­­U­­­1­7­­.­­C­­L­­­U­­­B
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"supermax"
1618540993
Ох уж эта весна))
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Fancyfall
1618545419
позабавил))) кому вообще ты нужен?..
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tushkanlz
1618555427
Это выбор Шембераса сейчас , после завершения карьеры, а чтобы он выбрал в 2002...,если бы ,конечно, предложили? Сейчас можно утверждать всё, угодно...
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