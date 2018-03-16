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    Шемберас: «Арсенал», несомненно, можно обыгрывать. Это не «Барселона» и не «Манчестер Сити»

    Бывший полузащитник московского ЦСКА Дейвидас Шемберас поделился ожиданиями от противостояния россиян с английским «Арсеналом» в 1/8 финала Лиги Европы. Литовец считает, что британцев можно проходить.

    «У «Арсенала» тогда была очень сильная команда, особенно в центре поля и нападении. Против него было сложно играть. Сложно сравнивать его с нынешним «Арсеналом». По звeздным игрокам та команда выглядела намного интереснее, но и сейчас она входит в число грандов.

    В то же время эту команду 100% можно обыгрывать, «Арсенал» — не «Манчестер Сити» или «Барселона». Думаю, главный тренер проанализирует соперника и расскажет своим игрокам о слабых местах», – сказал специалист.

    Армейцы ответный матч проведут дома.

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.03.2018 19:26
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1532

      starche 17 марта 2018, 09:53

      Шансы обыграть есть, но их ничтожно мало.

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 17 марта 2018, 09:39

      В общем-то прав.
      Арсенал - вторая по силе команда в нынешнем ЛЕ после Атлетико, но, как это ни парадоксально, очень даже удобный соперник: в защите играют не очень, автобус ставить не умеют, играют от атаки, могут выдать провальные матчи. Я бы не сказал, что у ЦСКА прямо хорошие шансы пройти дальше, но это вполне нормальный соперник с которым можно бороться. Я не думаю, что с условным РБ Лейпцигом или Лацио было бы прямо ощутимо легче. Не Атлетико, и хорошо, вот там бы было без шансов.

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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 16 марта 2018, 20:03

      Шемберас это Арсенал не Тульский.

      -1
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