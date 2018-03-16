Шемберас: «Арсенал», несомненно, можно обыгрывать. Это не «Барселона» и не «Манчестер Сити»

Бывший полузащитник московского ЦСКА Дейвидас Шемберас поделился ожиданиями от противостояния россиян с английским «Арсеналом» в 1/8 финала Лиги Европы. Литовец считает, что британцев можно проходить.

«У «Арсенала» тогда была очень сильная команда, особенно в центре поля и нападении. Против него было сложно играть. Сложно сравнивать его с нынешним «Арсеналом». По звeздным игрокам та команда выглядела намного интереснее, но и сейчас она входит в число грандов.

В то же время эту команду 100% можно обыгрывать, «Арсенал» — не «Манчестер Сити» или «Барселона». Думаю, главный тренер проанализирует соперника и расскажет своим игрокам о слабых местах», – сказал специалист.

Армейцы ответный матч проведут дома.