Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Александру Тудосе - статистика

Завершил карьеру
3 апреля 1987 (39)
#6 | Защитник
185 см | 78 кг
Румыния
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Говерла
23
1
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Говерла
0 : 0
30.05.2015
Днепр
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Волынь
4 : 2
17.05.2015
Говерла
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Говерла
3 : 7
09.05.2015
Шахтер
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Динамо К
6 : 0
04.05.2015
Говерла
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 21 тур
Говерла
1 : 2
25.04.2015
Заря
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Черноморец
1 : 1
19.04.2015
Говерла
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 18 тур
Олимпик
1 : 2
03.04.2015
Говерла
1' - 90'
78'
Украина. Премьер-Лига, 16 тур
Ворскла
2 : 0
08.03.2015
Говерла
1' - 90'
82'
Украина. Премьер-Лига, 15 тур
Говерла
0 : 1
01.03.2015
Металлург
1' - 81'
Украина. Премьер-Лига, 10 тур
Шахтер
4 : 1
05.12.2014
Говерла
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 13 тур
Днепр
1 : 1
22.11.2014
Говерла
1' - 46'
Украина. Премьер-Лига, 12 тур
Говерла
1 : 0
08.11.2014
Металлург
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 11 тур
Говерла
0 : 0
03.11.2014
Волынь
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 9 тур
Говерла
0 : 4
18.10.2014
Динамо К
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 8 тур
Заря
2 : 1
04.10.2014
Говерла
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 7 тур
Говерла
0 : 0
21.09.2014
Черноморец
1' - 90'
87'
Украина. Премьер-Лига, 6 тур
Мариуполь
2 : 2
14.09.2014
Говерла
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 5 тур
Говерла
0 : 1
30.08.2014
Олимпик
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 4 тур
Металлист
1 : 0
16.08.2014
Говерла
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 3 тур
Говерла
0 : 0
08.08.2014
Ворскла
1' - 90'
38'
Украина. Премьер-Лига, 2 тур
Металлург
2 : 1
02.08.2014
Говерла
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 1 тур
Говерла
2 : 2
27.07.2014
Карпаты
1' - 90'
78'
Главные новости
Мостовой назвал игроков «Зенита», соответствующих уровню «Барселоны»
22:19
Суперлига. «Трабзонспор» уничтожил «Галатасарай» Батракова, у Салаха 3+1
21:58
1
В «Барселоне» сделали важное заявление о будущем Рафиньи
21:43
Тюкавин одним словом описал трансфер Батракова в «Галатасарай»
21:25
ФотоСафонов в выходной посетил с женой легендарное место в Европе
20:55
РПЛ анонсировала «большие новости» насчет судейства
20:33
6
Появилось объяснение, почему в воротах «Спартака» играет Максименко, а не Помазун
20:27
1
Названо решение Карседо, которое позволило «Спартаку» победить «Факел»
20:05
1
Бабич ответил на слова из «Зенита», что «Спартак» не претендует на чемпионство
19:47
2
Определен клуб РПЛ с худшей трансферной работой летом
19:27
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+