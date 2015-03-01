Александру Тудосе - статистика
#6 | Защитник
|Имя
|Александру
|Фамилия
|Тудосе
|Команда
|Говерла
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 апреля 1987 (35 лет)
|Рост
|185
|Вес
|78
|Имя
|Александру
|Фамилия
|Тудосе
|Команда
|Говерла
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 апреля 1987 (35 лет)
|Рост
|185
|Вес
|78
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Говерла
|23
|1
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.05.2015
|1' -90'
|Говерла (Ужгород)
|0:0
|Днепр (Днепр)
|23.05.2015
|1' -90'
|Металлург (Донецк)
|0:0
|Говерла (Ужгород)
|17.05.2015
|1' -90'
|Волынь (Луцк)
|4:2
|Говерла (Ужгород)
|09.05.2015
|1' -90'
|Говерла (Ужгород)
|3:7
|Шахтер (Донецк)
|04.05.2015
|1' -90'
|Динамо (Киев)
|6:0
|Говерла (Ужгород)
|25.04.2015
|1' -90'
|Говерла (Ужгород)
|1:2
|Заря (Луганск)
|19.04.2015
|1' -90'
|Черноморец (Одесса)
|1:1
|Говерла (Ужгород)
|03.04.2015
|1' -90'
|Олимпик (Донецк)
|1:2
|Говерла (Ужгород)
|78'
|08.03.2015
|1' -90'
|Ворскла (Полтава)
|2:0
|Говерла (Ужгород)
|82'
|01.03.2015
|1' -81'
|Говерла (Ужгород)
|0:1
|Металлург (Запорожье)
|05.12.2014
|1' -90'
|Шахтер (Донецк)
|4:1
|Говерла (Ужгород)
|22.11.2014
|1' -46'
|Днепр (Днепр)
|1:1
|Говерла (Ужгород)
|08.11.2014
|1' -90'
|Говерла (Ужгород)
|1:0
|Металлург (Донецк)
|03.11.2014
|1' -90'
|Говерла (Ужгород)
|0:0
|Волынь (Луцк)
|18.10.2014
|1' -90'
|Говерла (Ужгород)
|0:4
|Динамо (Киев)
|04.10.2014
|1' -90'
|Заря (Луганск)
|2:1
|Говерла (Ужгород)
|21.09.2014
|1' -90'
|Говерла (Ужгород)
|0:0
|Черноморец (Одесса)
|87'
|14.09.2014
|1' -90'
|Мариуполь (Мариуполь)
|2:2
|Говерла (Ужгород)
|30.08.2014
|1' -90'
|Говерла (Ужгород)
|0:1
|Олимпик (Донецк)
|16.08.2014
|1' -90'
|Металлист (Харьков)
|1:0
|Говерла (Ужгород)
|08.08.2014
|1' -90'
|Говерла (Ужгород)
|0:0
|Ворскла (Полтава)
|38'
|02.08.2014
|1' -90'
|Металлург (Запорожье)
|2:1
|Говерла (Ужгород)
|27.07.2014
|1' -90'
|Говерла (Ужгород)
|2:2
|Карпаты (Львов)
|78'