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Жоаозиньо
Новости
Жоаозиньо - новости
Завершил карьеру
25 декабря 1988 (37)
#22 | Полузащитник
163 см | 60 кг
Россия | Бразилия
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Жоаозиньо определил, кого нужно благодарить за Сафонова
14 августа
Легенда «Краснодара» Жоаозиньо завершил карьеру
27 февраля
1
Тюкавину предрекли переход в «Барселону»: «Он может стать известным на весь мир»
16 января
4
Только один игрок сделал больше голевых действий за «Краснодар», чем Кордоба
2025.11.03 21:18
Жоаозиньо не верит, что Сперцян назвал соперника «черным говном»
2025.10.06 22:38
4
Жоаозиньо осудил Клаудиньо за слова о России
2025.08.27 11:33
13
Экс-игрок «Краснодара» Жоаозиньо описал Галицкого тремя словами
2025.05.08 12:02
Жоаозиньо назвал причину, из-за которой не сыграл за сборную России
2025.03.21 13:04
1
Составлен список топ-10 лучших ассистентов в истории чемпионатов России
2024.12.03 13:10
2
Жоаозиньо хочет вернуться в Россию – в клуб Первой лиги
2024.01.21 20:07
2
Фото
Porsche Жоаозиньо выставлен на продажу в Краснодаре – известна стоимость авто
2023.09.15 19:50
Жоаозиньо уличил президента «Сочи» во лжи
2023.08.08 16:39
«Сочи» предлагал Жоаозиньо завершить карьеру и остаться в клубе
2023.08.08 13:40
Фото
Жоаозиньо после 12 лет в России нашел новый клуб в Бразилии
2023.07.21 12:05
1
Жоаозиньо: «Переход Фернандеса в «Зенит» – не предательство»
2023.07.16 15:16
Жоаозиньо попрощался с Россией – он провел в стране 12 лет и получил гражданство
2023.07.16 14:05
8
Товарищеский матч. Свободный агент Жоаозиньо принес «Сочи» победу над «Аланией» (2:1)
2023.06.25 20:20
1
Фото
«Сочи» сообщил об уходе трех игроков
2023.06.09 16:32
7
Кафанов определил лучшего пенальтиста РПЛ
2023.05.09 18:06
Полузащитник «Сочи» преодолел отметку в 100 голевых действий в РПЛ
2023.05.01 09:57
1
Жоаозиньо: «Как россиянин я рад, что Малком и Клаудиньо получили паспорта РФ»
2023.02.27 14:17
2
Жоаозиньо: «Россия – моя страна»
2023.02.01 21:13
Жоаозиньо: «Здорово, если Малком и Клаудиньо будут выступать за сборную России»
2023.02.01 19:38
9
Фото
Жоаозиньо купил еду нуждающимся в Бразилии
2022.12.21 12:26
1
Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо интересен клубам из Турции и с Ближнего Востока
2022.11.08 15:22
«Это круто». Жоаозиньо прокомментировал желание Малкома и Клаудиньо получить паспорт РФ
2022.09.22 13:18
3
Жоаозиньо предположил, как в Бразилии отреагируют на гражданство РФ у Малкома и Клаудиньо
2022.09.20 10:48
19
Жоаозиньо: «Химки» сейчас не та команда, которая была раньше»
2022.08.28 09:54
Жоаозиньо не считает «Зенит» фаворитом этого сезона РПЛ
2022.07.20 15:20
3
«Не знаю, не знаю». Жоаозиньо рассказал, останется ли в России после окончания карьеры
2022.07.20 13:59
1
1
2
3
4
5
Главные новости
В «Барселоне» сделали важное заявление о будущем Рафиньи
21:43
Тюкавин одним словом описал трансфер Батракова в «Галатасарай»
21:25
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Сафонов в выходной посетил с женой легендарное место в Европе
20:55
РПЛ анонсировала «большие новости» насчет судейства
20:33
5
Появилось объяснение, почему в воротах «Спартака» играет Максименко, а не Помазун
20:27
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Названо решение Карседо, которое позволило «Спартаку» победить «Факел»
20:05
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Бабич ответил на слова из «Зенита», что «Спартак» не претендует на чемпионство
19:47
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Определен клуб РПЛ с худшей трансферной работой летом
19:27
Российский тренер произвел фурор в Италии
19:20
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АПЛ. «Брайтон» отпинал «Арсенал» (3:0), у команды Артеты первая потеря в сезоне
18:56
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