Жоаозиньо попрощался с Россией – он провел в стране 12 лет и получил гражданство

А может скажем спасибо парню за добрые слова в адрес каждого из нас?!
И пожелаем ему самого наилучшего!
Не, слабО, вечные ворчуны и обманутые в своих ожиданиях пользователи сайта?!
(не все., но почти все..)
Полузащитник Жоаозиньо прекращает выступление в России.
Игрок опубликовал прощальное письмо болельщикам из России в социальной сети.
Бразилец продолжит карьеру на родине, о чем сообщил журналист Фабио Алейшо.
- 34-летний Жоаозиньо был в России с 2011 года.
- Он выступал за «Краснодар», «Динамо» и «Сочи».
- В 2016 году игрок получил паспорт России.