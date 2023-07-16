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    • Жоаозиньо попрощался с Россией – он провел в стране 12 лет и получил гражданство

    Жоаозиньо попрощался с Россией – он провел в стране 12 лет и получил гражданство

    Полузащитник Жоаозиньо прекращает выступление в России.

    Игрок опубликовал прощальное письмо болельщикам из России в социальной сети.

    Бразилец продолжит карьеру на родине, о чем сообщил журналист Фабио Алейшо.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +8076

      BarStep 1 час назад

      А может скажем спасибо парню за добрые слова в адрес каждого из нас?!
      И пожелаем ему самого наилучшего!

      Не, слабО, вечные ворчуны и обманутые в своих ожиданиях пользователи сайта?!
      (не все., но почти все..)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7127

      sochi-2013 2 часа назад

      Удачи во всем, Жора!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5019

      Эном айс 2 часа назад

      "А где твоя Родина, сынок?!" (с)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +591

      НикКин 3 часа назад

      Раздаем дальше паспорта чтоб они денег заработали в бразилию уехали молодцы так держать

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      Ответить
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      Рейтинг: +4584

      Snek > НикКин 3 часа назад

      Раздаем запятые, писать в ЛС

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