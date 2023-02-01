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    Жоаозиньо: «Здорово, если Малком и Клаудиньо будут выступать за сборную России»

    Футболист «Сочи» Жоаозиньо прокомментировал возможное получение российского гражданства зенитовцами Малкомом и Клаудиньо.

    «Вижу ли себя в сборной России? В данный момент нет. До травмы видел, а сейчас всe.

    Поддерживаю ли общение с Ари? Редко. Кстати, не понимаю, почему его только два раза вызвали в сборную. В тот момент его можно было и почаще вызывать, он заслуживал.

    С кем общаюсь из бразильцев в чемпионате России? Когда в «Краснодаре» был Вандерсон, общались с ним. Сейчас только с Родригао. Говорит, ему холодно в Петербурге, но доволен, что попал в «Зенит».

    Здорово, если зенитовцы Малком и Клаудиньо получат российское гражданство. Если они тоже будут играть за сборную, это только плюс для команды», – сказал Жоаозиньо.

    • У Жоаозиньо есть российский паспорт.
    • В прошлом году сообщалось, что Малком и Клаудиньо тоже могут стать гражданами России.
    • Сборная России сейчас отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 19:38
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +11658

      R_a_i_n 1 час назад

      Ни фига не здорово...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24095

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Если только гнаться за очками, можно их взять. Но, если оценить всецело, лучше не надо.

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