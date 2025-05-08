Экс-игрок «Краснодара» Жоаозиньо описал Галицкого тремя словами

Бывший игрок «Краснодара» Жоаозиньо охарактеризовал владельца клуба Сергея Галицкого.
«Сергей Галицкий – очень хороший человек, который всегда заботится о клубе. Сергей Николаевич всегда рядом с командой.
Он яркий, умный и разбирающийся в футболе человек. Он точно заслуживает трофей с «Краснодаром». Желаю, чтобы клуб взял золото РПЛ в этом сезоне», – сказал Жаозиньо.
- Галицкий основал «Краснодар» в 2008 году.
- В 2020 году краснодарцы вышли в группу Лиги чемпионов.
- Сейчас «Краснодар» лидирует в РПЛ.
Источник: «Спорт-Экспресс»