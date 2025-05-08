Экс-игрок «Краснодара» Жоаозиньо описал Галицкого тремя словами

Бывший игрок «Краснодара» Жоаозиньо охарактеризовал владельца клуба Сергея Галицкого.

«Сергей Галицкий – очень хороший человек, который всегда заботится о клубе. Сергей Николаевич всегда рядом с командой.

Он яркий, умный и разбирающийся в футболе человек. Он точно заслуживает трофей с «Краснодаром». Желаю, чтобы клуб взял золото РПЛ в этом сезоне», – сказал Жаозиньо.