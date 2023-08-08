«Сочи» предлагал Жоаозиньо завершить карьеру и остаться в клубе

Президент «Сочи» Борис Ротенберг рассказал о попытке сохранить в клубе Жоаозиньо.
Натурализованный бразилец не захотел завершать карьеру и уехал играть на родину.
– Вы можете предложить Жоаозиньо работу в клубе?
– Так я ему предлагал, у нас был разговор с ним на эту тему. Так и сказал: «Если есть желание, можешь остаться в клубе, работу мы тебе найдем».
Но он еще хочет поиграть. Если клуб не сможет себе найти, может спокойно приезжать в «Сочи», двери для него у нас всегда открыты.
- Жоаозиньо был в России с 2011 года.
- Он выступал за «Краснодар», «Динамо» и «Сочи».
- В 2016 году игрок получил паспорт России.
Источник: «Матч ТВ»