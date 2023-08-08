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    • «Сочи» предлагал Жоаозиньо завершить карьеру и остаться в клубе

    «Сочи» предлагал Жоаозиньо завершить карьеру и остаться в клубе

    Президент «Сочи» Борис Ротенберг рассказал о попытке сохранить в клубе Жоаозиньо.

    Натурализованный бразилец не захотел завершать карьеру и уехал играть на родину.

    – Вы можете предложить Жоаозиньо работу в клубе?

    – Так я ему предлагал, у нас был разговор с ним на эту тему. Так и сказал: «Если есть желание, можешь остаться в клубе, работу мы тебе найдем».

    Но он еще хочет поиграть. Если клуб не сможет себе найти, может спокойно приезжать в «Сочи», двери для него у нас всегда открыты.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    08.08.2023 13:40
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