«Сочи» предлагал Жоаозиньо завершить карьеру и остаться в клубе

Президент «Сочи» Борис Ротенберг рассказал о попытке сохранить в клубе Жоаозиньо.

Натурализованный бразилец не захотел завершать карьеру и уехал играть на родину.

– Вы можете предложить Жоаозиньо работу в клубе?

– Так я ему предлагал, у нас был разговор с ним на эту тему. Так и сказал: «Если есть желание, можешь остаться в клубе, работу мы тебе найдем».

Но он еще хочет поиграть. Если клуб не сможет себе найти, может спокойно приезжать в «Сочи», двери для него у нас всегда открыты.