Кафанов определил лучшего пенальтиста РПЛ

Тренер вратарей сборной России и «Ростова» Виталий Кафанов назвал лучшего исполнителя пенальти в РПЛ.

– Кто лучший пенальтист РПЛ?

– На сегодняшний день – Жоаозиньо, он забил 22 из 23 пенальти. Даниил Фомин тоже хорошо бьет. У него была внушительная серия без промахов с точки, пока не допустил осечку в финале Кубка.

– Как изменилась подготовка вратарей к пенальти за последние годы?

– Сейчас стало сложнее, потому что бьющие тоже готовятся. Знают, что вратарь изучает их манеру исполнения и тоже пытаются чем-то удивить. Поэтому мозги при пробитии пенальти кипят и у того и у другого.

34-летний Жоаозиньо играет в РПЛ с 2011 года.

Помимо «Сочи» бразилец выступал за «Краснодар» и «Динамо».

С сочинцами Жоаозиньо брал серебряные медали.

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