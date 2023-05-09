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    Кафанов определил лучшего пенальтиста РПЛ

    Тренер вратарей сборной России и «Ростова» Виталий Кафанов назвал лучшего исполнителя пенальти в РПЛ.

    – Кто лучший пенальтист РПЛ?

    – На сегодняшний день – Жоаозиньо, он забил 22 из 23 пенальти. Даниил Фомин тоже хорошо бьет. У него была внушительная серия без промахов с точки, пока не допустил осечку в финале Кубка.

    – Как изменилась подготовка вратарей к пенальти за последние годы?

    – Сейчас стало сложнее, потому что бьющие тоже готовятся. Знают, что вратарь изучает их манеру исполнения и тоже пытаются чем-то удивить. Поэтому мозги при пробитии пенальти кипят и у того и у другого.

    • 34-летний Жоаозиньо играет в РПЛ с 2011 года.
    • Помимо «Сочи» бразилец выступал за «Краснодар» и «Динамо».
    • С сочинцами Жоаозиньо брал серебряные медали.

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    Источник: «РБ Спорт»

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