Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Жоаозиньо: «Химки» сейчас не та команда, которая была раньше»

    Футболист «Сочи» Жоаозиньо высказался о «Химках» после матча седьмого тура РПЛ (4:1).

    «Химки» не показались мне совсем слабым соперником, просто мы показали хорошую игру, создав много моментов. Мы старались, создавали прессинг, заработали два пенальти и забили три гола до конца первого тайма, поэтому во втором тайме нам было легче.

    Нынешние «Химки» стали хуже, чем были в прошлом сезоне? Не скажу так, но они не были той командой, которая играла раньше», – сказал Жоаозиньо.

    • У «Химок» 3 поражения подряд.
    • Все они случились при главном тренере Николае Писареве.
    • «Химки» идут в РПЛ 10-ми.

    Новости по теме
    Туфан Садыгов: «Откуда вы знаете, что я инвестор «Химок»?»
    ⚽ РПЛ. «Спартак» вышел в лидеры, «Динамо» упустило победу в игре с «Пари НН», «Ростов» и ЦСКА встретятся сегодня 10
    Гаджиев: «Химки» – больной клуб, там инфекция»
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:54
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11