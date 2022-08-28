Жоаозиньо: «Химки» сейчас не та команда, которая была раньше»

Футболист «Сочи» Жоаозиньо высказался о «Химках» после матча седьмого тура РПЛ (4:1).

«Химки» не показались мне совсем слабым соперником, просто мы показали хорошую игру, создав много моментов. Мы старались, создавали прессинг, заработали два пенальти и забили три гола до конца первого тайма, поэтому во втором тайме нам было легче.

Нынешние «Химки» стали хуже, чем были в прошлом сезоне? Не скажу так, но они не были той командой, которая играла раньше», – сказал Жоаозиньо.