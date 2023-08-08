Жоаозиньо уличил президента «Сочи» во лжи

Экс-футболист «Сочи» Жоаозиньо отреагировал на слова президента сочинского клуба Бориса Ротенберга.
- Ротенберг заявил, что предлагал бразильцу остаться в «Сочи» на тренерской или административной должности.
- Полузащитник якобы отказался из-за желания продолжить игровую карьеру.
– Впервые слышу, что мне кто-то предлагал работу в «Сочи». Я уже нашел другой клуб.
Такое сказал Борис Ротенберг? Я даже не знаю, есть ли у него мой номер, чтобы предлагать такую работу.
– То есть такое даже не обсуждалось с вами?
– Нет, конечно. Для меня такая новость – неожиданность. Мы не говорили о чем-то подобном. Я уже в другом месте нахожусь и работаю.
– Есть ли планы работать в России в будущем?
– Пока не могу сказать. Никто не знает, что будет дальше. Но предложений из «Сочи» или других клубов из России я не получал.
- Жоаозиньо был в России с 2011 года.
- Он выступал за «Краснодар», «Динамо» и «Сочи».
- В 2016 году игрок получил паспорт России.
Источник: Sport24