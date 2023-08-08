Жоаозиньо уличил президента «Сочи» во лжи

Экс-футболист «Сочи» Жоаозиньо отреагировал на слова президента сочинского клуба Бориса Ротенберга.

Ротенберг заявил, что предлагал бразильцу остаться в «Сочи» на тренерской или административной должности.

Полузащитник якобы отказался из-за желания продолжить игровую карьеру.

– Впервые слышу, что мне кто-то предлагал работу в «Сочи». Я уже нашел другой клуб.

Такое сказал Борис Ротенберг? Я даже не знаю, есть ли у него мой номер, чтобы предлагать такую работу.

– То есть такое даже не обсуждалось с вами?

– Нет, конечно. Для меня такая новость – неожиданность. Мы не говорили о чем-то подобном. Я уже в другом месте нахожусь и работаю.

– Есть ли планы работать в России в будущем?

– Пока не могу сказать. Никто не знает, что будет дальше. Но предложений из «Сочи» или других клубов из России я не получал.