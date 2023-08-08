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    Жоаозиньо уличил президента «Сочи» во лжи

    Экс-футболист «Сочи» Жоаозиньо отреагировал на слова президента сочинского клуба Бориса Ротенберга.

    • Ротенберг заявил, что предлагал бразильцу остаться в «Сочи» на тренерской или административной должности.
    • Полузащитник якобы отказался из-за желания продолжить игровую карьеру.

    – Впервые слышу, что мне кто-то предлагал работу в «Сочи». Я уже нашел другой клуб.

    Такое сказал Борис Ротенберг? Я даже не знаю, есть ли у него мой номер, чтобы предлагать такую работу.

    – То есть такое даже не обсуждалось с вами?

    – Нет, конечно. Для меня такая новость – неожиданность. Мы не говорили о чем-то подобном. Я уже в другом месте нахожусь и работаю.

    – Есть ли планы работать в России в будущем?

    – Пока не могу сказать. Никто не знает, что будет дальше. Но предложений из «Сочи» или других клубов из России я не получал.

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    Источник: Sport24

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    08.08.2023 16:39
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