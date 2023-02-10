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Жоаозиньо
Статистика
Жоаозиньо - статистика
Завершил карьеру
25 декабря 1988 (37)
#22 | Полузащитник
163 см | 60 кг
Россия | Бразилия
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Зимний кубок РПЛ 2023
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Сочи
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Зимний кубок РПЛ, 3 тур
Спартак
2 : 0
10.02.2023
Сочи
14' - 69'
Зимний кубок РПЛ, 2 тур
Сочи
3 : 0
06.02.2023
Ростов
62' - 90'
Зимний кубок РПЛ, 1 тур
Краснодар
1 : 0
03.02.2023
Сочи
1' - 62'
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