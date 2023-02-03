Жоаозиньо - статистика
#22 | Полузащитник
|Имя
|Жоао Натаилтон
|Фамилия
|Дос Сантос
|Команда
|Сочи
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 декабря 1988 (34 года)
|Рост
|163
|Вес
|60
Стоимость:
€ 2,40
млн
|Имя
|Жоао Натаилтон
|Фамилия
|Дос Сантос
|Команда
|Сочи
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 декабря 1988 (34 года)
|Рост
|163
|Вес
|60
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|Был в запасе
|Сочи
|2:0
|ЦСКА
|Россия. Премьер-лига, 18 тур
|10.02.2023
|14' - 69'
|Спартак
|2:0
|Сочи
|Зимний кубок РПЛ, 3 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сочи
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.02.2023
|14' -69'
|Спартак (Москва)
|2:0
|Сочи (Сочи)
|06.02.2023
|62' -90'
|Сочи (Сочи)
|3:0
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|03.02.2023
|1' -62'
|Краснодар (Краснодар)
|1:0
|Сочи (Сочи)