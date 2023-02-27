Жоаозиньо: «Как россиянин я рад, что Малком и Клаудиньо получили паспорта РФ»

Футболист «Сочи» Жоаозиньо прокомментировал получение бразильцами Малкомом и Клаудиньо российских паспортов.

«Это выбор Малкома и Клаудиньо, который когда-то сделал и я. Они приняли решение получить гражданство России, а я, как россиянин, искренне рад, что они сделали такой выбор», — сказал Жоаозиньо.

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо – с 2021-го.

Контракты обоих футболистов с петербургским клубом действуют до конца сезона-2026/27.

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