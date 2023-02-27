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  • Жоаозиньо: «Как россиянин я рад, что Малком и Клаудиньо получили паспорта РФ»

Жоаозиньо: «Как россиянин я рад, что Малком и Клаудиньо получили паспорта РФ»

27 февраля 2023, 14:17
2

Футболист «Сочи» Жоаозиньо прокомментировал получение бразильцами Малкомом и Клаудиньо российских паспортов.

«Это выбор Малкома и Клаудиньо, который когда-то сделал и я. Они приняли решение получить гражданство России, а я, как россиянин, искренне рад, что они сделали такой выбор», — сказал Жоаозиньо.

  • Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо – с 2021-го.
  • Контракты обоих футболистов с петербургским клубом действуют до конца сезона-2026/27.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Жоаозиньо Малком Клаудиньо
Комментарии (2)
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ArReal
1677499521
насмешил
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sochi-2013
1677512235
Жаль, что травма (странная и нелепая) не дала раскрыться его таланту.
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