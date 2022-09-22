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    «Это круто». Жоаозиньо прокомментировал желание Малкома и Клаудиньо получить паспорт РФ

    Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо отреагировал на желание бразильских игроков «Зенита» Малкома и Клаудиньо принять российское гражданство.

    «Если Малком и Клаудиньо примут российское гражданство, то это будет круто как для самих футболистов, так и для «Зенита» и сборной России.

    Уверен, что приняв российское гражданство, они смогут долго играть в РПЛ. До этого уже было несколько примеров, я в том числе, ха-ха.

    Их паспорта помогут «Зениту» покупать еще других иностранцев и на бояться лимита. Кто знает, может они и за сборную захотят сыграть?» — сказал Жоаозиньо.

    • Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо – с 2021-го.
    • Оба футболиста не заиграны за сборную Бразилии.
    • В то же время они выступали за олимпийскую команду.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 13:18
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +15505

      Fusballer 1 час назад

      Бредятина полная. Если получат, то пусть тогда их ставят на учёт в военкомате.

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      Рейтинг: +11735

      Вомбат > Fusballer 1 час назад

      Не получат. Да они и не подавали, а только заявили, что рассматривают такую возможность. Зачем заявили, никто не понимает. Моя версия, что они таким образом хотели убедить скептиков, что им хорошо живется в России. Но конечно, сейчас они подавать не будут.

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