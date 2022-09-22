«Это круто». Жоаозиньо прокомментировал желание Малкома и Клаудиньо получить паспорт РФ

Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо отреагировал на желание бразильских игроков «Зенита» Малкома и Клаудиньо принять российское гражданство.
«Если Малком и Клаудиньо примут российское гражданство, то это будет круто как для самих футболистов, так и для «Зенита» и сборной России.
Уверен, что приняв российское гражданство, они смогут долго играть в РПЛ. До этого уже было несколько примеров, я в том числе, ха-ха.
Их паспорта помогут «Зениту» покупать еще других иностранцев и на бояться лимита. Кто знает, может они и за сборную захотят сыграть?» — сказал Жоаозиньо.
- Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо – с 2021-го.
- Оба футболиста не заиграны за сборную Бразилии.
- В то же время они выступали за олимпийскую команду.
Источник: Sport24