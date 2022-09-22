«Это круто». Жоаозиньо прокомментировал желание Малкома и Клаудиньо получить паспорт РФ

Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо отреагировал на желание бразильских игроков «Зенита» Малкома и Клаудиньо принять российское гражданство.

«Если Малком и Клаудиньо примут российское гражданство, то это будет круто как для самих футболистов, так и для «Зенита» и сборной России.

Уверен, что приняв российское гражданство, они смогут долго играть в РПЛ. До этого уже было несколько примеров, я в том числе, ха-ха.

Их паспорта помогут «Зениту» покупать еще других иностранцев и на бояться лимита. Кто знает, может они и за сборную захотят сыграть?» — сказал Жоаозиньо.