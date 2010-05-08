Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Даниэл Торибио
Статистика
Даниэл Торибио - статистика
Завершил карьеру
5 октября 1988 (37)
#6 | Полузащитник
184 см | 76 кг
Испания
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Малага
21
0
0
9
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 37 тур
Хетафе
2 : 1
08.05.2010
Малага
1' - 90'
66'
Испания. Примера, 36 тур
Атлетик
1 : 1
05.05.2010
Малага
81' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Малага
1 : 1
01.05.2010
Спортинг
1' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Мальорка
1 : 1
25.04.2010
Малага
46' - 90'
90'
Испания. Примера, 33 тур
Малага
0 : 0
18.04.2010
Вальядолид
1' - 46'
Испания. Примера, 32 тур
Осасуна
2 : 2
14.04.2010
Малага
1' - 62'
Испания. Примера, 31 тур
Малага
1 : 2
10.04.2010
Севилья
1' - 90'
65'
Испания. Примера, 30 тур
Сарагоса
2 : 0
03.04.2010
Малага
1' - 64'
16'
Испания. Примера, 29 тур
Малага
1 : 1
27.03.2010
Тенерифе
1' - 90'
69'
Испания. Примера, 27 тур
Малага
2 : 0
21.03.2010
Вильярреал
1' - 90'
73'
Испания. Примера, 26 тур
Альмерия
1 : 0
14.03.2010
Малага
1' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Малага
2 : 4
07.03.2010
Херес
1' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Барселона
2 : 1
27.02.2010
Малага
1' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Малага
2 : 1
21.02.2010
Эспаньол
1' - 90'
44'
Испания. Примера, 22 тур
Расинг
0 : 3
14.02.2010
Малага
1' - 90'
57'
Испания. Примера, 21 тур
Малага
0 : 0
07.02.2010
Депортиво
1' - 90'
79'
Испания. Примера, 20 тур
Атлетико
0 : 2
31.01.2010
Малага
1' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Реал
2 : 0
24.01.2010
Малага
1' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Малага
1 : 0
17.01.2010
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Малага
1 : 1
10.01.2010
Атлетик
70' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
2 : 2
28.11.2009
Малага
Был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Малага
1 : 1
22.11.2009
Сарагоса
1' - 60'
Главные новости
Появилось объяснение, почему в воротах «Спартака» играет Максименко, а не Помазун
20:27
Названо решение Карседо, которое позволило «Спартаку» победить «Факел»
20:05
1
Бабич ответил на слова из «Зенита», что «Спартак» не претендует на чемпионство
19:47
1
Определен клуб РПЛ с худшей трансферной работой летом
19:27
Российский тренер произвел фурор в Италии
19:20
3
АПЛ. «Брайтон» отпинал «Арсенал» (3:0), у команды Артеты первая потеря в сезоне
18:56
2
Символическая сборная 9-го тура РПЛ по версии Радимова
18:46
5
Писарский намерен идти в Федеральный суд Швейцарии
17:58
4
Колосков констатировал развал команды РПЛ
17:25
2
В РПЛ в ближайшие дни ожидаются минимум две отставки
16:29
4
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+