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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сарагоса - Малага
Сарагоса - Малага: обзор матча 03 апреля 2010
Сарагоса
03.04.2010, суббота, 20:00
Испания. Примера, 30 тур
2 : 0
Завершен
Малага
45'
Л. Понцио
76'
У. Суасо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сарагоса - Малага
Замена
Х. Лопес
️️️️
У. Суасо
Замена
А. Колунга
️️️️
Х. Арисменди
Желтая карточка
Х. Гамес
Желтая карточка
У. Суасо
ГОЛ! 2:0!
У. Суасо
Желтая карточка
К. Диого
Замена
А. Агилар
️️️️
А. Эррера
Желтая карточка
Н. Баха
Замена
Э. Гомес Рамос
️️️️
Д. Торибио
Желтая карточка
Хуанито
Замена
Хуанми
️️️️
Фернандо
Замена
А. Луке
️️️️
М.
ГОЛ! 1:0!
Л. Понцио
Желтая карточка
Элизеу
16'
Желтая карточка
Д. Торибио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сарагоса
13
Роберто
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
15
Маттео Контини
ЦЗ
39
Иржи Ярошик
ЦЗ
2
Карлос Диого
ПЗ
23
Леонардо Понцио
ЦП
14
Габи
ЦП
7
Эдмилсон
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
26
Умберто Суасо
ЦФ
14
Хавьер Арисменди
ЦФ
Малага
78
Густаво Мунуа
ВР
0
Ману
ЛЗ
88
Иван Гонсалес
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
17
Дуда
ЛВ
8
Фернандо
ЦП
32
Апоньо
ЦП
6
Даниэл Торибио
ЦП
24
Хуанито
ЦП
14
Набиль Баха
АП
23
Вальдо
ПВ
Сарагоса
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
3
Хавьер Паредес
ЦЗ
0
Пабло Амо
ЦЗ
21
Абель Агилар
ЦП
7
Джермэйн Пеннант
ПП
7
Хорхе Лопес
ПВ
27
Адриан Колунга
ЦФ
Малага
0
Франсеск Арнау
ВР
50
Ороско
ЦЗ
28
Эдуардо Гомес Рамос
ЦП
18
Селим Бенашур
АП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
5
Альберт Луке
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
4-4-2
13
Роберто
19
Элизеу
15
Контини
39
Ярошик
2
Диого
23
Понцио
7
Эдмилсон
21
Эррера
14
Габи
14
Арисменди
26
Суасо
3-4-3
78
Мунуа
18
Гамес
88
Гонсалес
0
Ману
32
Апоньо
6
Торибио
24
Хуанито
8
Фернандо
23
Вальдо
14
Баха
17
Дуда
21
Эррера
21
Агилар
21
Агилар
21
Эррера
26
Суасо
7
Хорхе Лопес
7
Хорхе Лопес
26
Суасо
14
Арисменди
27
Колунга
27
Колунга
14
Арисменди
6
Торибио
28
Рамос
28
Рамос
6
Торибио
0
Ману
5
Луке
5
Луке
0
Ману
8
Фернандо
7
Хуанми
7
Хуанми
8
Фернандо
Остались в запасе
Сарагоса
Малага
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
3
Хавьер Паредес
ЦЗ
0
Пабло Амо
ЦЗ
7
Джермэйн Пеннант
ПП
0
Франсеск Арнау
ВР
50
Ороско
ЦЗ
18
Селим Бенашур
АП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Остались в запасе
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
3
Хавьер Паредес
ЦЗ
0
Пабло Амо
ЦЗ
7
Джермэйн Пеннант
ПП
Остались в запасе
0
Франсеск Арнау
ВР
50
Ороско
ЦЗ
18
Селим Бенашур
АП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Статистика матча Сарагоса - Малага
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Айса Гамес
(Валенсия)
Стадион:
Ла Ромареда
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