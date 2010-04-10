Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Севилья
Малага - Севилья: обзор матча 10 апреля 2010
Малага
10.04.2010, суббота, 20:00
Испания. Примера, 31 тур
1 : 2
Завершен
Севилья
17'
Ф. Кайседо
66'
Кала
85'
Лоло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Севилья
Желтая карточка
Ромарик
Замена
Х. Карлос
️️️️
Х. Навас
Замена
Ромарик
️️️️
Ренато
ГОЛ! 1:2!
Лоло
Желтая карточка
Ф. Наварро
Замена
А. Негредо
️️️️
Ф. Кануте
Замена
А. Луке
️️️️
Фернандо
ГОЛ! 1:1!
Кала
Желтая карточка
Д. Торибио
Желтая карточка
Ж. Эскюде
Желтая карточка
Кала
Замена
В. Обинна
️️️️
Ф. Кайседо
Желтая карточка
Ороско
Желтая карточка
Хуанито
Желтая карточка
И. Драгутинович
ГОЛ! 1:0!
Ф. Кайседо
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
78
Густаво Мунуа
ВР
0
Ману
ЛЗ
50
Ороско
ЦЗ
88
Иван Гонсалес
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
17
Дуда
ЛВ
8
Фернандо
ЦП
6
Даниэл Торибио
ЦП
24
Хуанито
ЦП
14
Набиль Баха
АП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Севилья
25
Андрес Палоп
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
16
Кала
ЦЗ
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
3
Ивица Драгутинович
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
17
Диего Капель
ЛП
8
Лоло
ЦП
11
Ренато
ЦП
9
Луис Фабиано
ЦФ
11
Фредерик Кануте
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Малага
0
Франсеск Арнау
ВР
28
Эдуардо Гомес Рамос
ЦП
18
Селим Бенашур
АП
23
Вальдо
ПВ
20
Франциско Портильо
ПВ
5
Альберт Луке
ЦФ
11
Виктор Обинна
ЦФ
Севилья
13
Хави Варас
ВР
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
11
Хосе Карлос
ЛП
5
Ромарик
ЦП
0
Энрике Карреньо
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
4-3-2-1
78
Мунуа
0
Ману
50
Ороско
88
Гонсалес
18
Гамес
8
Фернандо
6
Торибио
24
Хуанито
17
Дуда
14
Баха
10
Кайседо
3-2-3-2
25
Палоп
16
Кала
14
Эскюде
3
Драгутинович
16
Навас
3
Наварро
8
Лоло
11
Ренато
17
Капель
11
Кануте
9
Фабиано
8
Фернандо
5
Луке
5
Луке
8
Фернандо
10
Кайседо
11
Обинна
11
Обинна
10
Кайседо
16
Навас
11
Хосе Карлос
11
Хосе Карлос
16
Навас
11
Ренато
5
Ромарик
5
Ромарик
11
Ренато
11
Кануте
21
Негредо
21
Негредо
11
Кануте
Остались в запасе
Малага
Севилья
0
Франсеск Арнау
ВР
28
Эдуардо Гомес Рамос
ЦП
18
Селим Бенашур
АП
23
Вальдо
ПВ
20
Франциско Портильо
ПВ
0
Энрике Карреньо
ЦФ
13
Хави Варас
ВР
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
0
Франсеск Арнау
ВР
28
Эдуардо Гомес Рамос
ЦП
18
Селим Бенашур
АП
23
Вальдо
ПВ
20
Франциско Портильо
ПВ
Остались в запасе
0
Энрике Карреньо
ЦФ
13
Хави Варас
ВР
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Малага - Севилья
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
0 : 0
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
Ла Росаледа
Новости команд
Все
Малага
Севилья
«Малага» – «Расинг Сантандер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Севилья» – «Алавес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Малаги» и «Расинга» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Севильи» и «Алавеса» на победу в матче 12 тура
5 ноября
«Хетафе» – «Севилья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Малага» – «Расинг Сантандер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Малаги» и «Расинга» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Бетис» – «Малага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Ла Лига Испании: шансы «Бетиса» и «Малаги» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Алавес» – «Малага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
«Севилья» – «Алавес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Севильи» и «Алавеса» на победу в матче 12 тура
5 ноября
«Хетафе» – «Севилья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Ла Лига Испании: шансы «Хетафе» и «Севильи» на победу в матче 11-го тура
31 октября
Ла Лига: шансы «Севильи» и «Осасуны» на победу в матче 10-го тура
25 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+