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Пауло Пеццолано
Статистика
Пауло Пеццолано - статистика
Завершил карьеру
25 апреля 1983 (43)
#20 | Полузащитник
187 см | 81 кг
Уругвай | Италия
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Мальорка
12
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Мальорка
2 : 0
15.05.2010
Эспаньол
86' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Депортиво
1 : 0
08.05.2010
Мальорка
Был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Мальорка
2 : 0
19.04.2010
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Сарагоса
1 : 1
14.04.2010
Мальорка
Был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Мальорка
3 : 2
11.04.2010
Валенсия
Был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Мальорка
4 : 1
21.03.2010
Атлетико
Был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Вальядолид
1 : 2
28.02.2010
Мальорка
Был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Мальорка
1 : 3
20.02.2010
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Тенерифе
1 : 0
15.02.2010
Мальорка
72' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Мальорка
1 : 0
07.02.2010
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Херес
2 : 1
31.01.2010
Мальорка
66' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Эспаньол
1 : 1
24.01.2010
Мальорка
1' - 76'
Испания. Примера, 18 тур
Мальорка
2 : 0
17.01.2010
Депортиво
79' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Реал
2 : 0
10.01.2010
Мальорка
78' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Мальорка
2 : 0
03.01.2010
Атлетик
90' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Осасуна
0 : 1
13.12.2009
Мальорка
71' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
1 : 1
28.11.2009
Мальорка
82' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Мальорка
1 : 0
01.11.2009
Расинг
Был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Мальорка
3 : 1
18.10.2009
Хетафе
88' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Спортинг
4 : 1
04.10.2009
Мальорка
71' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Мальорка
3 : 0
27.09.2009
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Мальорка
4 : 0
19.09.2009
Тенерифе
58' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Вильярреал
1 : 1
13.09.2009
Мальорка
Был в запасе
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