Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Залим Кишев - статистика

Завершил карьеру
18 июля 1990 (36)
#14 | Защитник
170 см | 64 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ангушт
17
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 17 тур
Ангушт
1 : 0
08.11.2015
Дружба
1' - 64'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 16 тур
Машук-КМВ
0 : 1
01.11.2015
Ангушт
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 15 тур
Ангушт
1 : 0
25.10.2015
Терек-2
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 14 тур
Афипс
2 : 1
18.10.2015
Ангушт
1' - 90'
33'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 13 тур
Ангушт
1 : 1
11.10.2015
Астрахань
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 12 тур
Биолог-Новокубанск
2 : 2
04.10.2015
Ангушт
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 11 тур
Ангушт
1 : 0
28.09.2015
СКА-Ростов
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 10 тур
Алания
0 : 0
21.09.2015
Ангушт
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 9 тур
Динамо Ставрополь
1 : 0
14.09.2015
Ангушт
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 8 тур
Ангушт
2 : 1
07.09.2015
МИТОС
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 7 тур
Спартак-Нальчик
2 : 0
01.09.2015
Ангушт
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 6 тур
Ангушт
0 : 0
25.08.2015
Черноморец
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 5 тур
Дружба
3 : 2
18.08.2015
Ангушт
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 4 тур
Ангушт
0 : 1
12.08.2015
Машук-КМВ
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 3 тур
Терек-2
1 : 2
04.08.2015
Ангушт
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 2 тур
Ангушт
0 : 1
28.07.2015
Афипс
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 1 тур
Краснодар-2
0 : 2
21.07.2015
Ангушт
1' - 90'
Главные новости
Сафонова обязали явиться в суд Москвы за день до матча с «Барселоной»
14:10
1
Стало известно, вернется ли Головин в РПЛ
13:47
Агент жестко разоблачил личность Галицкого: «Давным-давно стоит снять розовые очки»
13:31
7
Генич публично оскорбил клуб РПЛ
13:19
2
Агент прокомментировал трансфер Головина в «Спартак»
13:09
2
«Унион» обвинил Ямаля в 0:7 от «Баварии»
12:07
1
Европейский клуб отказался от Дзюбы
11:39
1
«Совсем неудачно»: Генич – об игроке «Спартака» в матче с «Факелом»
11:03
3
Нашелся тренер, готовый взять Мостового в свой штаб
10:55
2
Канчельскис призвал российских футболистов уезжать из России
10:31
17
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+