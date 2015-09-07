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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
Ангушт - МИТОС
Ангушт - МИТОС: обзор матча 07 сентября 2015
Ангушт
07.09.2015, понедельник, 16:00
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 8 тур
2 : 1
Завершен
МИТОС
35'
К. Михайлов
63'
А. Конов
39'
М. Матвеев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ангушт - МИТОС
90'
+1
Желтая карточка
В. Яцук
Замена
О. Журавлев
️️️️
А. Конов
90'
89'
Желтая карточка
Р. Тиморгалеев
66'
Замена
М. Тазетдинов
️️️️
Е. Лазарев
65'
Замена
Д. Козлов
️️️️
А. Феколкин
ГОЛ! 2:1!
А. Конов
63'
Замена
М. Балаев
️️️️
Х. Аушев
61'
59'
Замена
Р. Тиморгалеев
️️️️
С. Хмелевской
Желтая карточка
А. Волков
56'
Замена
А. Волков
️️️️
К. Михайлов
46'
39'
ГОЛ! 1:1!
М. Матвеев
38'
Замена
М. Бевеев
️️️️
М. Голихин
ГОЛ! 1:0!
К. Михайлов
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ангушт
1
Хазбулат Хамхоев
ВР
97
Хаваж Аушев
ЦЗ
14
Залим Кишев
ЦЗ
5
Апти Аушев
ЦЗ
22
Сергей Шаров
ОП
10
Асланбек Конов
ЦП
19
Константин Михайлов
ЦП
17
Альберт Прус
ЦП
15
Зелимхан Ахкильгов
ЦП
7
Ахмед Барахоев
ЦП
11
Заурбек Конов
ЦФ
Главный тренер
Геннадий Бондарук
МИТОС
23
Станислав Антипин
ВР
30
Максим Минеев
ЦЗ
99
Владимир Яцук
ЦЗ
2
Матвей Матвеев
ЦЗ
2
Сергей Хмелевской
ПЗ
11
Евгений Лазарев
ЦП
6
Алексей Феколкин
ЦП
31
Максим Голихин
ЦП
4
Илья Калашников
ЦП
21
Денис Войнов
ЦП
8
Алексей Сугак
ЦФ
Ангушт
28
Ибрагим Шибилов
ВР
4
Магомед Балаев
ЦЗ
30
Александр Волков
ЦЗ
55
Ибрагим Албогочиев
ЦП
8
Аслан Дзейтов
ЦП
70
Олег Журавлев
ЦФ
9
Ислам Цуроев
ЦФ
МИТОС
1
Евгений Малов
ВР
45
Роман Тиморгалеев
ЦЗ
4
Эдуард Шаповалов
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
29
Максим Тазетдинов
ЦП
31
Дмитрий Козлов
ЦФ
3-1-5-1
1
Хамхоев
97
Аушев
14
Кишев
5
Аушев
22
Шаров
19
Михайлов
17
Прус
15
Ахкильгов
7
Барахоев
10
Конов
11
Конов
4-5-1
23
Антипин
2
Хмелевской
99
Яцук
2
Матвеев
30
Минеев
11
Лазарев
31
Голихин
4
Калашников
21
Войнов
6
Феколкин
8
Сугак
10
Конов
70
Журавлев
70
Журавлев
10
Конов
97
Аушев
4
Балаев
4
Балаев
97
Аушев
19
Михайлов
30
Волков
30
Волков
19
Михайлов
2
Хмелевской
45
Тиморгалеев
45
Тиморгалеев
2
Хмелевской
31
Голихин
22
Бевеев
22
Бевеев
31
Голихин
6
Феколкин
31
Козлов
31
Козлов
6
Феколкин
11
Лазарев
29
Тазетдинов
29
Тазетдинов
11
Лазарев
Остались в запасе
Ангушт
МИТОС
55
Ибрагим Албогочиев
ЦП
28
Ибрагим Шибилов
ВР
8
Аслан Дзейтов
ЦП
9
Ислам Цуроев
ЦФ
Главный тренер
Геннадий Бондарук
4
Эдуард Шаповалов
ЦЗ
1
Евгений Малов
ВР
Остались в запасе
55
Ибрагим Албогочиев
ЦП
28
Ибрагим Шибилов
ВР
8
Аслан Дзейтов
ЦП
9
Ислам Цуроев
ЦФ
Остались в запасе
4
Эдуард Шаповалов
ЦЗ
1
Евгений Малов
ВР
Главный тренер
Геннадий Бондарук
Статистика матча Ангушт - МИТОС
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Ангушт
2 : 1
31.10.2026
Нефтяник
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Динамо-2 Мх
0 : 0
25.10.2026
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Ангушт
0 : 2
17.10.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Чайка-М
5 : 3
10.10.2026
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Ангушт
1 : 0
03.10.2026
Победа
МИТОС
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 26 тур
МИТОС
0 : 1
30.05.2016
Терек-2
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 25 тур
МИТОС
2 : 3
24.05.2016
Афипс
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 24 тур
МИТОС
1 : 5
17.05.2016
Краснодар-2
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 23 тур
Астрахань
2 : 2
10.05.2016
МИТОС
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 22 тур
МИТОС
1 : 3
03.05.2016
Биолог-Новокубанск
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Ермаков
(Краснодар)
Стадион:
Центральный им. Р. Аушева
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