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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
Дружба - Ангушт
Дружба - Ангушт: обзор матча 18 августа 2015
Дружба
18.08.2015, вторник, 17:00
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 5 тур
3 : 2
Завершен
Ангушт
63'
Е. Гурулев
66'
А. Делок
77'
А. Устюжанин
26'
А. Прус
51'
А. Конов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дружба - Ангушт
Желтая карточка
Р. Ахмедханов
90'
Замена
М. Муков
️️️️
Р. Ахмедханов
90'
Замена
А. Капов
️️️️
А. Устюжанин
83'
80'
Замена
А. Коттоев
️️️️
К. Михайлов
ГОЛ! 3:2!
А. Устюжанин
77'
ГОЛ! 2:2!
А. Делок
66'
65'
Замена
А. Дзейтов
️️️️
М. Балаев
Замена
А. Кравченко
️️️️
А. Конов
63'
ГОЛ! 1:2!
Е. Гурулев
63'
60'
Желтая карточка
З. Конов
Замена
А. Делок
️️️️
Д. Павлов
55'
51'
ГОЛ! 0:2!
А. Конов
46'
Замена
И. Цуроев
️️️️
О. Журавлев
Замена
А. Устюжанин
️️️️
А. Мендель
38'
26'
ГОЛ! 0:1!
А. Прус
Желтая карточка
А. Мендель
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дружба
66
Максим Швагирев
ВР
55
Жантемир Соблиров
ЦЗ
28
Георгий Бугулов
ЦЗ
7
Амир Конов
ЦЗ
42
Евгений Гурулев
ЦЗ
17
Руслан Таклиев
ЦЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
8
Андрей Мендель
ОП
19
Роман Дудин
ЦП
93
Ризван Ахмедханов
АП
22
Денис Павлов
ЦФ
Главный тренер
Калин Степанян
Ангушт
1
Хазбулат Хамхоев
ВР
5
Апти Аушев
ЦЗ
4
Магомед Балаев
ЦЗ
14
Залим Кишев
ЦЗ
97
Хаваж Аушев
ЦЗ
22
Сергей Шаров
ОП
19
Константин Михайлов
ЦП
17
Альберт Прус
ЦП
10
Асланбек Конов
ЦП
11
Заурбек Конов
ЦФ
70
Олег Журавлев
ЦФ
Главный тренер
Геннадий Бондарук
Дружба
16
Станислав Меланченко
ВР
4
Мурат Муков
ЦЗ
18
Абрек Муков
ЦЗ
13
Аскер Делок
АП
14
Артур Капов
ЦФ
7
Андрей Кравченко
ЦФ
14
Андрей Устюжанин
ЦФ
Ангушт
28
Ибрагим Шибилов
ВР
30
Александр Волков
ЦЗ
55
Ибрагим Албогочиев
ЦП
8
Аслан Дзейтов
ЦП
20
Адам Коттоев
ЦП
9
Ислам Цуроев
ЦФ
32
Борис Мержоев
ЦФ
3-3-1-2-1
66
Швагирев
7
Конов
42
Гурулев
17
Таклиев
28
Бугулов
8
Мендель
55
Соблиров
19
Дудин
7
Джамилов
93
Ахмедханов
22
Павлов
4-1-3-2
1
Хамхоев
4
Балаев
14
Кишев
97
Аушев
5
Аушев
22
Шаров
19
Михайлов
17
Прус
10
Конов
70
Журавлев
11
Конов
Устюжанин
14
Капов
14
Капов
Устюжанин
93
Ахмедханов
4
Муков
4
Муков
93
Ахмедханов
7
Конов
7
Кравченко
7
Кравченко
7
Конов
22
Павлов
13
Делок
13
Делок
22
Павлов
8
Мендель
14
Устюжанин
14
Устюжанин
8
Мендель
4
Балаев
8
Дзейтов
8
Дзейтов
4
Балаев
70
Журавлев
9
Цуроев
9
Цуроев
70
Журавлев
19
Михайлов
20
Коттоев
20
Коттоев
19
Михайлов
Остались в запасе
Дружба
Ангушт
18
Абрек Муков
ЦЗ
16
Станислав Меланченко
ВР
Главный тренер
Калин Степанян
55
Ибрагим Албогочиев
ЦП
28
Ибрагим Шибилов
ВР
30
Александр Волков
ЦЗ
32
Борис Мержоев
ЦФ
Главный тренер
Геннадий Бондарук
Остались в запасе
18
Абрек Муков
ЦЗ
16
Станислав Меланченко
ВР
Остались в запасе
55
Ибрагим Албогочиев
ЦП
28
Ибрагим Шибилов
ВР
30
Александр Волков
ЦЗ
32
Борис Мержоев
ЦФ
Главный тренер
Калин Степанян
Главный тренер
Геннадий Бондарук
Статистика матча Дружба - Ангушт
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Дружба
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Дружба
1 : 0
31.10.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Астрахань
2 : 3
24.10.2026
Дружба
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Дружба
2 : 1
17.10.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Ростов-2
0 : 0
10.10.2026
Дружба
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Дружба
4 : 0
03.10.2026
Нефтяник
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Ангушт
2 : 1
31.10.2026
Нефтяник
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Динамо-2 Мх
0 : 0
25.10.2026
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Ангушт
0 : 2
17.10.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Чайка-М
5 : 3
10.10.2026
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Ангушт
1 : 0
03.10.2026
Победа
Информация о матче
Главный судья:
Максим Шутов
(Новочеркасск)
Стадион:
Республиканский
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