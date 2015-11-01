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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
Машук-КМВ - Ангушт
Машук-КМВ - Ангушт: обзор матча 01 ноября 2015
Машук-КМВ
01.11.2015, воскресенье, 15:00
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 16 тур
0 : 1
Завершен
Ангушт
58'
А. Прус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Машук-КМВ - Ангушт
90'
Замена
А. Конов
️️️️
А. Дзейтов
88'
Замена
И. Цуроев
️️️️
А. Прус
Замена
В. Абидоков
️️️️
А. Алборов
86'
Замена
Е. Наталич
️️️️
Р. Сабанов
84'
83'
Замена
А. Волков
️️️️
З. Конов
Замена
А. Трубицин
️️️️
А. Нестеренко
76'
Замена
Х. Баев
️️️️
А. Винников
70'
Замена
Р. Сабанов
️️️️
А. Нартиков
67'
58'
ГОЛ! 0:1!
А. Прус
40'
Желтая карточка
А. Прус
27'
Желтая карточка
А. Дзейтов
Желтая карточка
А. Нартиков
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Машук-КМВ
88
Юрий Шлеев
ВР
88
Алан Алборов
ЦЗ
3
Магомед Абидинов
ЦЗ
6
Роман Демидов
ЦЗ
28
Игорь Суров
ЦЗ
3
Денис Родионов
ЦЗ
27
Александр Нестеренко
ЦП
9
Артур Садиров
ЦП
39
Антон Винников
ЦП
12
Донат Джатиев
ЦФ
2
Александр Нартиков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Трубицин
Ангушт
1
Хазбулат Хамхоев
ВР
14
Залим Кишев
ЦЗ
5
Апти Аушев
ЦЗ
97
Хаваж Аушев
ЦЗ
22
Сергей Шаров
ОП
19
Константин Михайлов
ЦП
17
Альберт Прус
ЦП
8
Аслан Дзейтов
ЦП
7
Ахмед Барахоев
ЦП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
11
Заурбек Конов
ЦФ
Главный тренер
Геннадий Бондарук
Машук-КМВ
22
Вячеслав Марикода
ВР
12
Андрей Трубицин
ЦЗ
3
Евгений Наталич
ЦЗ
17
Артем Григорян
ЦП
14
Хасан Баев
ЦП
7
Вадим Абидоков
ПВ
14
Радик Сабанов
ЦФ
Ангушт
28
Ибрагим Шибилов
ВР
30
Александр Волков
ЦЗ
10
Асланбек Конов
ЦП
55
Ибрагим Албогочиев
ЦП
20
Адам Коттоев
ЦП
9
Ислам Цуроев
ЦФ
70
Олег Журавлев
ЦФ
3-2-3-2
88
Шлеев
6
Демидов
28
Суров
3
Родионов
3
Абидинов
88
Алборов
27
Нестеренко
9
Садиров
39
Винников
2
Нартиков
12
Джатиев
3-1-5-1
1
Хамхоев
14
Кишев
5
Аушев
97
Аушев
22
Шаров
33
Гаракоев
17
Прус
8
Дзейтов
7
Барахоев
19
Михайлов
11
Конов
27
Нестеренко
12
Трубицин
12
Трубицин
27
Нестеренко
88
Алборов
7
Абидоков
7
Абидоков
88
Алборов
2
Нартиков
14
Сабанов
14
Сабанов
2
Нартиков
Сабанов
3
Наталич
3
Наталич
Сабанов
39
Винников
14
Баев
14
Баев
39
Винников
8
Дзейтов
10
Конов
10
Конов
8
Дзейтов
17
Прус
9
Цуроев
9
Цуроев
17
Прус
11
Конов
30
Волков
30
Волков
11
Конов
Остались в запасе
Машук-КМВ
Ангушт
17
Артем Григорян
ЦП
22
Вячеслав Марикода
ВР
Главный тренер
Сергей Трубицин
28
Ибрагим Шибилов
ВР
55
Ибрагим Албогочиев
ЦП
70
Олег Журавлев
ЦФ
20
Адам Коттоев
ЦП
Главный тренер
Геннадий Бондарук
Остались в запасе
17
Артем Григорян
ЦП
22
Вячеслав Марикода
ВР
Остались в запасе
28
Ибрагим Шибилов
ВР
55
Ибрагим Албогочиев
ЦП
70
Олег Журавлев
ЦФ
20
Адам Коттоев
ЦП
Главный тренер
Сергей Трубицин
Главный тренер
Геннадий Бондарук
Статистика матча Машук-КМВ - Ангушт
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Динамо Бр
1 : 1
15.11.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Машук-КМВ
3 : 0
09.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Сибирь
1 : 1
31.10.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Машук-КМВ
2 : 2
24.10.2026
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Ангушт
2 : 1
31.10.2026
Нефтяник
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Динамо-2 Мх
0 : 0
25.10.2026
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Ангушт
0 : 2
17.10.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Чайка-М
5 : 3
10.10.2026
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Ангушт
1 : 0
03.10.2026
Победа
Информация о матче
Главный судья:
Андрей Юдин
(Волжский)
Стадион:
Центральный
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