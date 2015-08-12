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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
Ангушт - Машук-КМВ
Ангушт - Машук-КМВ: обзор матча 12 августа 2015
Ангушт
12.08.2015, среда, 17:00
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 4 тур
0 : 1
Завершен
Машук-КМВ
90+1'
Р. Алиев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ангушт - Машук-КМВ
90'
+1
ГОЛ! 0:1!
Р. Алиев
90'
Замена
Р. Демидов
️️️️
А. Карибов
Замена
И. Цуроев
️️️️
А. Прус
90'
Замена
А. Дзейтов
️️️️
А. Конов
90'
Замена
М. Балаев
️️️️
З. Ахкильгов
90'
87'
Желтая карточка
И. Суров
83'
Замена
Д. Расулов
️️️️
А. Трубицин
Желтая карточка
С. Шаров
72'
72'
Замена
А. Нартиков
️️️️
А. Нестеренко
Красная карточка
А. Барахоев
70'
Замена
О. Журавлев
️️️️
К. Михайлов
63'
58'
Замена
А. Алборов
️️️️
Х. Баев
Желтая карточка
Х. Аушев
53'
49'
Желтая карточка
Д. Родионов
15'
Замена
А. Трубицин
️️️️
А. Садиров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ангушт
1
Хазбулат Хамхоев
ВР
97
Хаваж Аушев
ЦЗ
5
Апти Аушев
ЦЗ
14
Залим Кишев
ЦЗ
22
Сергей Шаров
ОП
17
Альберт Прус
ЦП
15
Зелимхан Ахкильгов
ЦП
19
Константин Михайлов
ЦП
10
Асланбек Конов
ЦП
7
Ахмед Барахоев
ЦП
11
Заурбек Конов
ЦФ
Главный тренер
Геннадий Бондарук
Машук-КМВ
88
Юрий Шлеев
ВР
3
Магомед Абидинов
ЦЗ
3
Денис Родионов
ЦЗ
3
Евгений Наталич
ЦЗ
28
Игорь Суров
ЦЗ
14
Хасан Баев
ЦП
39
Антон Винников
ЦП
27
Александр Нестеренко
ЦП
22
Александр Карибов
ЦП
9
Артур Садиров
ЦП
20
Руслан Алиев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Трубицин
Ангушт
28
Ибрагим Шибилов
ВР
4
Магомед Балаев
ЦЗ
30
Александр Волков
ЦЗ
20
Адам Коттоев
ЦП
8
Аслан Дзейтов
ЦП
9
Ислам Цуроев
ЦФ
70
Олег Журавлев
ЦФ
Машук-КМВ
22
Вячеслав Марикода
ВР
12
Андрей Трубицин
ЦЗ
88
Алан Алборов
ЦЗ
6
Роман Демидов
ЦЗ
24
Джамал Расулов
ЦП
2
Александр Нартиков
ЦФ
14
Радик Сабанов
ЦФ
3-1-5-1
1
Хамхоев
97
Аушев
5
Аушев
14
Кишев
22
Шаров
15
Ахкильгов
19
Михайлов
10
Конов
7
Барахоев
17
Прус
11
Конов
4-5-1
88
Шлеев
3
Родионов
3
Наталич
28
Суров
3
Абидинов
14
Баев
27
Нестеренко
22
Карибов
9
Садиров
39
Винников
20
Алиев
17
Прус
9
Цуроев
9
Цуроев
17
Прус
15
Ахкильгов
4
Балаев
4
Балаев
15
Ахкильгов
19
Михайлов
70
Журавлев
70
Журавлев
19
Михайлов
10
Конов
8
Дзейтов
8
Дзейтов
10
Конов
27
Нестеренко
2
Нартиков
2
Нартиков
27
Нестеренко
9
Садиров
12
Трубицин
12
Трубицин
9
Садиров
Трубицин
24
Расулов
24
Расулов
Трубицин
14
Баев
88
Алборов
88
Алборов
14
Баев
22
Карибов
6
Демидов
6
Демидов
22
Карибов
Остались в запасе
Ангушт
Машук-КМВ
28
Ибрагим Шибилов
ВР
20
Адам Коттоев
ЦП
30
Александр Волков
ЦЗ
Главный тренер
Геннадий Бондарук
14
Радик Сабанов
ЦФ
22
Вячеслав Марикода
ВР
Главный тренер
Сергей Трубицин
Остались в запасе
28
Ибрагим Шибилов
ВР
20
Адам Коттоев
ЦП
30
Александр Волков
ЦЗ
Остались в запасе
14
Радик Сабанов
ЦФ
22
Вячеслав Марикода
ВР
Главный тренер
Геннадий Бондарук
Главный тренер
Сергей Трубицин
Статистика матча Ангушт - Машук-КМВ
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Ангушт
2 : 1
31.10.2026
Нефтяник
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Динамо-2 Мх
0 : 0
25.10.2026
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Ангушт
0 : 2
17.10.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Чайка-М
5 : 3
10.10.2026
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Ангушт
1 : 0
03.10.2026
Победа
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Динамо Бр
1 : 1
15.11.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Машук-КМВ
3 : 0
09.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Сибирь
1 : 1
31.10.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Машук-КМВ
2 : 2
24.10.2026
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Хомченко-Глуховский
(Астрахань)
Стадион:
Центральный им. Р. Аушева
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