Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
Ангушт - Черноморец
Ангушт - Черноморец: обзор матча 25 августа 2015
Ангушт
25.08.2015, вторник, 16:30
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 6 тур
0 : 0
Завершен
Черноморец
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ангушт - Черноморец
80'
Замена
А. Абрамов
️️️️
В. Дубовой
Замена
А. Волков
️️️️
К. Михайлов
78'
Желтая карточка
Х. Аушев
73'
57'
Замена
В. Медников
️️️️
Д. Хасцаев
53'
Желтая карточка
А. Пуляев
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ангушт
1
Хазбулат Хамхоев
ВР
5
Апти Аушев
ЦЗ
97
Хаваж Аушев
ЦЗ
14
Залим Кишев
ЦЗ
22
Сергей Шаров
ОП
10
Абдулхамид Ахильгов
ЦП
19
Константин Михайлов
ЦП
10
Асланбек Конов
ЦП
7
Ахмед Барахоев
ЦП
17
Альберт Прус
ЦП
11
Заурбек Конов
ЦФ
Главный тренер
Геннадий Бондарук
Черноморец
1
Иван Комиссаров
ВР
15
Буньямудин Мустафаев
ВР
3
Евгений Корнилов
ЦЗ
2
Владислав Дубовой
ЦЗ
96
Алексей Кузнецов
ЦЗ
21
Батрадз Кокоев
ОП
11
Эдуард Лусикян
ЦП
8
Кирилл Кочубей
ЦП
2
Анатолий Пуляев
ПП
18
Николай Бояринцев
ЦФ
17
Дзамболат Хасцаев
ЦФ
Главный тренер
Эдуард Саркисов
Ангушт
28
Ибрагим Шибилов
ВР
4
Магомед Балаев
ЦЗ
30
Александр Волков
ЦЗ
55
Ибрагим Албогочиев
ЦП
8
Аслан Дзейтов
ЦП
20
Адам Коттоев
ЦП
70
Олег Журавлев
ЦФ
Черноморец
13
Максим Матюша
ВР
32
Игорь Балдин
ЦЗ
13
Артур Ахмеджанов
ЦЗ
5
Дмитрий Михайленко
ЦП
94
Станислав Захарченко
ЦП
29
Алексей Абрамов
ЦП
17
Вениамин Медников
ЦП
3-1-5-1
1
Хамхоев
5
Аушев
97
Аушев
14
Кишев
22
Шаров
19
Михайлов
10
Конов
7
Барахоев
17
Прус
10
Ахильгов
11
Конов
3-1-3-2
1
Комиссаров
3
Корнилов
2
Дубовой
96
Кузнецов
21
Кокоев
2
Пуляев
8
Кочубей
11
Лусикян
17
Хасцаев
18
Бояринцев
19
Михайлов
30
Волков
30
Волков
19
Михайлов
2
Дубовой
29
Абрамов
29
Абрамов
2
Дубовой
17
Хасцаев
17
Медников
17
Медников
17
Хасцаев
Остались в запасе
Ангушт
Черноморец
55
Ибрагим Албогочиев
ЦП
8
Аслан Дзейтов
ЦП
4
Магомед Балаев
ЦЗ
70
Олег Журавлев
ЦФ
28
Ибрагим Шибилов
ВР
20
Адам Коттоев
ЦП
Главный тренер
Геннадий Бондарук
5
Дмитрий Михайленко
ЦП
94
Станислав Захарченко
ЦП
32
Игорь Балдин
ЦЗ
13
Артур Ахмеджанов
ЦЗ
13
Максим Матюша
ВР
Главный тренер
Эдуард Саркисов
Остались в запасе
55
Ибрагим Албогочиев
ЦП
8
Аслан Дзейтов
ЦП
4
Магомед Балаев
ЦЗ
70
Олег Журавлев
ЦФ
28
Ибрагим Шибилов
ВР
20
Адам Коттоев
ЦП
Остались в запасе
5
Дмитрий Михайленко
ЦП
94
Станислав Захарченко
ЦП
32
Игорь Балдин
ЦЗ
13
Артур Ахмеджанов
ЦЗ
13
Максим Матюша
ВР
Главный тренер
Геннадий Бондарук
Главный тренер
Эдуард Саркисов
Статистика матча Ангушт - Черноморец
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Ангушт
2 : 1
31.10.2026
Нефтяник
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Динамо-2 Мх
0 : 0
25.10.2026
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Ангушт
0 : 2
17.10.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Чайка-М
5 : 3
10.10.2026
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Ангушт
1 : 0
03.10.2026
Победа
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Черноморец
2 : 1
16.05.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Черноморец
1 : 3
02.05.2026
Родина
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Черноморец
0 : 1
26.04.2026
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Нефтехимик
4 : 0
22.04.2026
Черноморец
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Смирнов
(Кисловодск)
Стадион:
Центральный им. Р. Аушева
Новости команд
Все
Ангушт
Черноморец
Кухарчук раскрыл свою зарплату в «Анжи»: «Считал, что так хорошо будет всегда»
19 октября
1
«Ангушт» – «Победа»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
2 октября
«Ангушт» – «Астрахань»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
25 сентября
«Ангушт» – «Дружба»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
«Ангушт» – «Дружба»: кто победит в матче 2 раунда FONBET Кубка России 2026
11 августа
«Ангушт» – «Победа»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
2 октября
«Ангушт» – «Астрахань»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
25 сентября
«Ангушт» – «Дружба»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
«Ангушт» – «Дружба»: кто победит в матче 2 раунда FONBET Кубка России 2026
11 августа
«Ангушт» – «Ростов-2»: прогноз и ставки на матч 20 июня 2026 с коэффициентом 1.93
19 июня
Кухарчук раскрыл свою зарплату в «Анжи»: «Считал, что так хорошо будет всегда»
19 октября
1
Клубы РПЛ отдали 3 игроков в аренду командам из Беларуси
31 июля
Экс-хавбек «Спартака» Зотов перешел в медиаклуб
28 июля
1
Клуб Первой лиги подписал защитника «Ростова» и экс-вратаря «Краснодара»
30 июня
Клуб РПЛ расстался с игроками из Марокко и Грузии
30 июня
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+