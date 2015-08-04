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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
Терек-2 - Ангушт
Терек-2 - Ангушт: обзор матча 04 августа 2015
Терек-2
04.08.2015, вторник, 17:00
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 3 тур
1 : 2
Завершен
Ангушт
79'
А. Кацаев (П)
19'
А. Конов
90+1'
К. Михайлов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Терек-2 - Ангушт
90'
+1
Желтая карточка
А. Прус
90'
+1
ГОЛ! 1:2!
К. Михайлов
86'
Замена
И. Цуроев
️️️️
А. Прус
Замена
А. Семячкин
️️️️
А. Тохосашвили
83'
Желтая карточка
С. Абдурашидов
80'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Кацаев
79'
Желтая карточка
М. Адаев
70'
Красная карточка
Ш. Шалбузов
67'
Замена
Д. Кадиев
️️️️
А. Янарсаев
66'
61'
Желтая карточка
З. Ахкильгов
Желтая карточка
А. Янарсаев
50'
Замена
А. Кацаев
️️️️
А. Гераев
46'
45'
Желтая карточка
Х. Аушев
29'
Замена
О. Журавлев
️️️️
З. Конов
19'
ГОЛ! 0:1!
А. Конов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Терек-2
27
Рамзан Асаев
ВР
95
Ахмед Абубакаров
ЛЗ
36
Магомед Адаев
ЦЗ
42
Аслан Тохосашвили
ЦП
61
Магомед Боршаев
ЦП
83
Алибег Гераев
ЦП
78
Аслан Янарсаев
ЦП
8
Шарапудин Шалбузов
ЦП
73
Руслани Мутошвили
ЦП
11
Евгений Дегтярев
ЦП
72
Сайха Абдурашидов
ЦП
Ангушт
1
Хазбулат Хамхоев
ВР
97
Хаваж Аушев
ЦЗ
14
Залим Кишев
ЦЗ
5
Апти Аушев
ЦЗ
22
Сергей Шаров
ОП
7
Ахмед Барахоев
ЦП
17
Альберт Прус
ЦП
15
Зелимхан Ахкильгов
ЦП
19
Константин Михайлов
ЦП
10
Асланбек Конов
ЦП
11
Заурбек Конов
ЦФ
Главный тренер
Геннадий Бондарук
Терек-2
81
Магомед Майрбеков
ВР
44
Джабраил Кадиев
ЦЗ
60
Ахьяд Гарисултанов
ПЗ
28
Александр Семячкин
ЦП
87
Ислам Акаев
ЦП
90
Заур Осмаев
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
Ангушт
28
Ибрагим Шибилов
ВР
4
Магомед Балаев
ЦЗ
30
Александр Волков
ЦЗ
20
Адам Коттоев
ЦП
55
Ибрагим Албогочиев
ЦП
9
Ислам Цуроев
ЦФ
70
Олег Журавлев
ЦФ
2-5-3
27
Асаев
95
Абубакаров
36
Адаев
8
Шалбузов
73
Мутошвили
11
Дегтярев
72
Абдурашидов
78
Янарсаев
83
Гераев
61
Боршаев
42
Тохосашвили
3-1-5-1
1
Хамхоев
97
Аушев
14
Кишев
5
Аушев
22
Шаров
7
Барахоев
15
Ахкильгов
19
Михайлов
10
Конов
17
Прус
11
Конов
78
Янарсаев
44
Кадиев
44
Кадиев
78
Янарсаев
42
Тохосашвили
28
Семячкин
28
Семячкин
42
Тохосашвили
83
Гераев
10
Кацаев
10
Кацаев
83
Гераев
17
Прус
9
Цуроев
9
Цуроев
17
Прус
11
Конов
70
Журавлев
70
Журавлев
11
Конов
Остались в запасе
Терек-2
Ангушт
87
Ислам Акаев
ЦП
60
Ахьяд Гарисултанов
ПЗ
90
Заур Осмаев
ЦП
81
Магомед Майрбеков
ВР
28
Ибрагим Шибилов
ВР
20
Адам Коттоев
ЦП
4
Магомед Балаев
ЦЗ
55
Ибрагим Албогочиев
ЦП
30
Александр Волков
ЦЗ
Главный тренер
Геннадий Бондарук
Остались в запасе
87
Ислам Акаев
ЦП
60
Ахьяд Гарисултанов
ПЗ
90
Заур Осмаев
ЦП
81
Магомед Майрбеков
ВР
Остались в запасе
28
Ибрагим Шибилов
ВР
20
Адам Коттоев
ЦП
4
Магомед Балаев
ЦЗ
55
Ибрагим Албогочиев
ЦП
30
Александр Волков
ЦЗ
Главный тренер
Геннадий Бондарук
Статистика матча Терек-2 - Ангушт
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Терек-2
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 26 тур
МИТОС
0 : 1
30.05.2016
Терек-2
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 25 тур
Терек-2
0 : 3
24.05.2016
Спартак-Нальчик
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 24 тур
Черноморец
1 : 0
17.05.2016
Терек-2
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 23 тур
Терек-2
0 : 0
10.05.2016
Дружба
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 22 тур
Машук-КМВ
2 : 0
03.05.2016
Терек-2
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Ангушт
2 : 1
31.10.2026
Нефтяник
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Динамо-2 Мх
0 : 0
25.10.2026
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Ангушт
0 : 2
17.10.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Чайка-М
5 : 3
10.10.2026
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Ангушт
1 : 0
03.10.2026
Победа
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Пода
(Элиста)
Стадион:
им. С.Билимханова
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