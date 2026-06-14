Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
ЧМ-2026
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ
ЧМ-2026
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Дания. Суперлига
Команды
Рандерс
Пол Иццо
Статистика
Пол Иццо - статистика
Рандерс
6 января 1995 (31)
#1 | Вратарь
184 см
Австралия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Чемпионат мира, 1 тур
Австралия
2 : 0
14.06.2026
Турция
Был в запасе
Товарищеские матчи. Сборные,
Швейцария
1 : 1
06.06.2026
Австралия
Был в запасе
Товарищеские матчи. Сборные,
Мексика
1 : 0
31.05.2026
Австралия
Был в запасе
Статистика по турнирам
Дания. Суперлига 2025/2026
Товарищеские матчи. Сборные 2025
Дания. Суперлига 2024/2025
Австралия. А-лига 2023/2024
Греция. Суперлига 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Рандерс
26
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Дания. Суперлига, 31 тур
Рандерс
2 : 2
11.05.2026
Оденсе
1' - 90'
Дания. Суперлига, 30 тур
Рандерс
1 : 0
03.05.2026
Вайле
1' - 90'
Дания. Суперлига, 29 тур
Силькеборг
2 : 0
26.04.2026
Рандерс
1' - 90'
Дания. Суперлига, 28 тур
Рандерс
2 : 2
23.04.2026
Фредерисия
1' - 90'
Дания. Суперлига, 27 тур
Оденсе
3 : 1
19.04.2026
Рандерс
1' - 90'
Дания. Суперлига, 26 тур
Рандерс
1 : 2
12.04.2026
Копенгаген
1' - 90'
Дания. Суперлига, 25 тур
Вайле
1 : 1
06.04.2026
Рандерс
1' - 90'
Дания. Суперлига, 24 тур
Рандерс
0 : 3
22.03.2026
Силькеборг
1' - 90'
Дания. Суперлига, 23 тур
Фредерисия
0 : 3
13.03.2026
Рандерс
1' - 90'
Дания. Суперлига, 22 тур
Копенгаген
1 : 2
01.03.2026
Рандерс
1' - 90'
Дания. Суперлига, 21 тур
Рандерс
1 : 2
22.02.2026
Фредерисия
1' - 90'
Дания. Суперлига, 20 тур
Рандерс
2 : 0
13.02.2026
Вайле
1' - 90'
Дания. Суперлига, 19 тур
Брондбю
0 : 0
08.02.2026
Рандерс
1' - 90'
Дания. Суперлига, 18 тур
Рандерс
1 : 2
07.12.2025
Орхус
1' - 90'
Дания. Суперлига, 17 тур
Силькеборг
0 : 0
30.11.2025
Рандерс
1' - 90'
89'
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
0 : 0
24.11.2025
Оденсе
1' - 90'
Дания. Суперлига, 15 тур
Рандерс
0 : 2
09.11.2025
Мидтьюлланд
1' - 90'
Дания. Суперлига, 14 тур
Виборг
3 : 2
02.11.2025
Рандерс
1' - 90'
Дания. Суперлига, 13 тур
Рандерс
0 : 0
26.10.2025
Сендерийск
1' - 90'
Дания. Суперлига, 12 тур
Нордшелланд
1 : 0
19.10.2025
Рандерс
1' - 90'
Дания. Суперлига, 11 тур
Рандерс
2 : 1
05.10.2025
Виборг
1' - 90'
Дания. Суперлига, 10 тур
Мидтьюлланд
2 : 1
29.09.2025
Рандерс
1' - 90'
Дания. Суперлига, 9 тур
Рандерс
3 : 0
22.09.2025
Нордшелланд
1' - 90'
Дания. Суперлига, 7 тур
Рандерс
1 : 5
31.08.2025
Копенгаген
1' - 90'
Дания. Суперлига, 6 тур
Фредерисия
1 : 0
24.08.2025
Рандерс
1' - 90'
Дания. Суперлига, 5 тур
Рандерс
0 : 2
17.08.2025
Брондбю
1' - 90'
Главные новости
Трансляции всех матчей дня на ЧМ-2026
23
В Узбекистане перенесли начало рабочего дня из-за первого матча сборной на ЧМ-2026
20:54
Главный тренер «Бреста» умер в 58 лет
20:41
1
Роналду повторил достижение Месси
20:24
1
Заявление Белорусской федерации футбола об украинской атаке на автобус детской команды в Брянской области
20:10
6
Роналду стал рекордсменом чемпионата мира
19:51
1
Месси обновил еще один рекорд чемпионата мира
19:30
1
Определены даты проведения Кубка России-2026/27
19:19
1
«Реал» расторг контракт с 3-кратным победителем Лиги чемпионов
18:56
РФС объявил об изменениях в регламенте Кубка России
18:46
11
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: