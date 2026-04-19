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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Оденсе - Рандерс
Оденсе - Рандерс: обзор матча 19 апреля 2026
Оденсе
19.04.2026, воскресенье, 15:00
Дания. Суперлига, 27 тур
3 : 1
Завершен
Рандерс
19'
Й. Немец
71'
L. Owusu
86'
M. McCoy
60'
C. Edudzi
Матч
Составы
Статистика
Статистика игроков
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оденсе - Рандерс
Завершен
Замена
Yaya Bojang
️️️️➡️️
Leeroy Owusu
90'
+5
Замена
Якоб Бонде
️️️️➡️️
Noah Ganaus
90'
+5
90'
+6'
Замена
️️️️➡️️
Фиете Арп
86'
ГОЛ! 3:1!
Marcus McCoy
Пас отдал
William Martin
86'
79'
Замена
Martin André Sjølstad
️️️️➡️️
Николас Дир
79'
Замена
Musa Toure
️️️️➡️️
Cyril Edudzi
ГОЛ! 2:1!
Leeroy Owusu
Пас отдал
Max Ejdum
71'
Замена
Жей-Рой Грот
️️️️➡️️
Йона Немец
66'
66'
Замена
Фредерик Лауэнборг
️️️️➡️️
Андре Ремер
66'
Замена
Лукас Лиссенс
️️️️➡️️
Даниэль Хег
60'
ГОЛ! 1:1!
Cyril Edudzi
Пас отдал
Матиас Греве
Замена
William Martin
️️️️➡️️
Расмус Фалк-Йенсен
46'
46'
Замена
Benjamin Örn
️️️️➡️️
Сабил Хансен
45'
Травма
Сабил Хансен
45'
+2'
ГОЛ! 1:0!
Йона Немец
Пас отдал
Max Ejdum
19'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Оденсе
16
Вильяр Михра
ВР
5
Николас Бюрги
ЦЗ
13
Julius Berthel Askou
ЦЗ
15
Marcus McCoy
ЦЗ
22
Исмаила Уедраого
ОП
18
Max Ejdum
ЦП
17
Noah Ganaus
ЦФ
20
Leeroy Owusu
ЦФ
8
Расмус Фалк-Йенсен
(К)
ЦФ
7
Фиете Арп
ЦФ
11
Йона Немец
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Рандерс
44
Николас Дир
ЛЗ
24
Сабил Хансен
ЦЗ
3
Даниэль Хег
ЦЗ
4
Вессел Даммерс
(К)
ЦЗ
28
Андре Ремер
ОП
6
Джон Бьоркенгрен
ЦП
10
Warren Caddy
ЦП
33
Cyril Edudzi
ЦП
17
Матиас Греве
АП
11
Элиес Махмуд
ПВ
1
Paul Izzo
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Оденсе
30
Тео Сандер
ВР
3
Адам Серенсен
ЛЗ
24
Yaya Bojang
ЦЗ
14
Густав Груббе
ПЗ
21
Vitus Friis
ЦП
23
William Martin
ЦП
6
Якоб Бонде
ЦП
31
Жей-Рой Грот
ЦФ
4
Bjørn Paulsen
ЦФ
Рандерс
2
Лукас Лиссенс
ВР
32
Jannich Storch
ВР
23
Benjamin Örn
ЦЗ
15
Martin André Sjølstad
ЦЗ
14
Фредерик Лауэнборг
ЦП
25
Ousseynou Fall Seck
ЦП
7
Mike Themsen
ЦП
19
Musa Toure
ЦФ
30
Тибо Клидже
ЦФ
3-1-1-5
16
Михра
5
Бюрги
13
15
22
Уедраого
18
20
11
Немец
7
Арп
8
Фалк-Йенсен
17
4-1-3-2-1
24
Хансен
3
Хег
4
Даммерс
44
Дир
28
Ремер
6
Бьоркенгрен
10
33
11
Махмуд
17
Греве
1
20
24
24
20
8
Фалк-Йенсен
23
23
8
Фалк-Йенсен
17
6
Бонде
6
Бонде
17
11
Немец
31
Грот
31
Грот
11
Немец
3
Хег
2
Лиссенс
2
Лиссенс
3
Хег
24
Хансен
23
23
24
Хансен
44
Дир
15
15
44
Дир
28
Ремер
14
Лауэнборг
14
Лауэнборг
28
Ремер
33
19
19
33
Остались в запасе
Оденсе
Рандерс
30
Тео Сандер
ВР
3
Адам Серенсен
ЛЗ
14
Густав Груббе
ПЗ
21
Vitus Friis
ЦП
4
Bjørn Paulsen
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
32
Jannich Storch
ВР
25
Ousseynou Fall Seck
ЦП
7
Mike Themsen
ЦП
30
Тибо Клидже
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Остались в запасе
30
Тео Сандер
ВР
3
Адам Серенсен
ЛЗ
14
Густав Груббе
ПЗ
21
Vitus Friis
ЦП
4
Bjørn Paulsen
ЦФ
Остались в запасе
32
Jannich Storch
ВР
25
Ousseynou Fall Seck
ЦП
7
Mike Themsen
ЦП
30
Тибо Клидже
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Главный тренер
Колин Тодд
Оденсе
Точно не сыграют
Ансси Сухонен
ЦП
Рандерс
Точно не сыграют
Oliver Jones
ЦП
Laurits Pedersen
ЦП
Статистика матча Оденсе - Рандерс
Всего ударов по воротам
10
14
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
6
8
Нарушения
15
6
Офсайды
3
3
Количество передач
473
482
Сейвы
5
3
Точность передач %
84
84
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
5
12
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
1.45
1.27
xGP (предотвращенные голы)
-0.15
-0.15
Информация о матче
Главный судья:
Michael Tykgaard, Denmark
Стадион:
Оденсе
Посещаемость:
8965
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17.05.2026
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2 : 2
11.05.2026
Оденсе
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