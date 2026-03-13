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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Фредерисия - Рандерс
Фредерисия - Рандерс: обзор матча 13 марта 2026
Фредерисия
13.03.2026, пятница, 21:00
Дания. Суперлига, 23 тур
0 : 3
Завершен
Рандерс
9'
М. Греве
12'
W. Caddy
79'
Э. Махмуд
Матч
Составы
Статистика
Статистика игроков
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фредерисия - Рандерс
Завершен
90'
+3'
86'
Замена
Martin André Sjølstad
️️️️➡️️
Николас Дир
86'
Замена
Фредерик Лауэнборг
️️️️➡️️
Матиас Греве
80'
Замена
Ousseynou Fall Seck
️️️️➡️️
Warren Caddy
80'
Замена
Лукас Лиссенс
️️️️➡️️
Элиес Махмуд
79'
ГОЛ! 0:3!
Элиес Махмуд
Пас отдал
Laurits Pedersen
68'
Замена
Андре Ремер
️️️️➡️️
Mike Themsen
Замена
G. Marcussen
️️️️➡️️
Sofus Johannesen
62'
Замена
Мозес Опондо
️️️️➡️️
Jonatan Lindekilde
62'
Замена
Андерс Даль
️️️️➡️️
J. Jessen
61'
52'
Желтая карточка
Вессел Даммерс
Замена
Андреас Пюндт
️️️️➡️️
Daniel Kristjansson
46'
Желтая карточка
J. Jessen
45'
45'
+1'
12'
ГОЛ! 0:2!
Warren Caddy
9'
ГОЛ! 0:1!
Матиас Греве
Пас отдал
Элиес Махмуд
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Фредерисия
42
Этьен Грин
ВР
12
S. Crone
ЦЗ
3
Adam Andersen
ЦЗ
5
Frederik Rieper
(К)
ЦЗ
8
J. Jessen
ЦЗ
17
Daniel Kristjansson
ЦЗ
21
Jonatan Lindekilde
ЦП
16
Sofus Johannesen
ЦП
10
E. Simonsen
ЦП
25
Friday Etim
ЦФ
6
Felix Winther
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Хансен
Рандерс
44
Николас Дир
ЛЗ
24
Сабил Хансен
ЦЗ
3
Даниэль Хег
ЦЗ
4
Вессел Даммерс
(К)
ЦЗ
8
Laurits Pedersen
ЦП
6
Джон Бьоркенгрен
ЦП
10
Warren Caddy
ЦП
7
Mike Themsen
ЦП
17
Матиас Греве
АП
11
Элиес Махмуд
ПВ
1
Paul Izzo
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Фредерисия
23
Mads Eriksen
ВР
4
Йеппе Кудск
ЦЗ
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
9
Patrick Egelund
ЦП
18
Андреас Пюндт
ЦП
14
Андерс Даль
ЦП
11
Мозес Опондо
ЦП
7
G. Marcussen
ЦФ
29
Elias Hansborg
ЦФ
Рандерс
2
Лукас Лиссенс
ВР
32
Jannich Storch
ВР
15
Martin André Sjølstad
ЦЗ
28
Андре Ремер
ОП
25
Ousseynou Fall Seck
ЦП
14
Фредерик Лауэнборг
ЦП
33
Cyril Edudzi
ЦП
18
Noah Shamoun
ЦП
30
Тибо Клидже
ЦФ
3-2-3-2
42
Грин
5
8
17
3
12
21
16
10
6
25
4-4-2-1
24
Хансен
3
Хег
4
Даммерс
44
Дир
6
Бьоркенгрен
10
7
8
11
Махмуд
17
Греве
1
17
18
Пюндт
18
Пюндт
17
8
14
Даль
14
Даль
8
21
11
Опондо
11
Опондо
21
16
7
7
16
29
29
11
Махмуд
2
Лиссенс
2
Лиссенс
11
Махмуд
44
Дир
15
15
44
Дир
7
28
Ремер
28
Ремер
7
10
25
25
10
17
Греве
14
Лауэнборг
14
Лауэнборг
17
Греве
Остались в запасе
Фредерисия
Рандерс
23
Mads Eriksen
ВР
4
Йеппе Кудск
ЦЗ
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
9
Patrick Egelund
ЦП
Главный тренер
Микаэль Хансен
32
Jannich Storch
ВР
33
Cyril Edudzi
ЦП
18
Noah Shamoun
ЦП
30
Тибо Клидже
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Остались в запасе
23
Mads Eriksen
ВР
4
Йеппе Кудск
ЦЗ
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
9
Patrick Egelund
ЦП
Остались в запасе
32
Jannich Storch
ВР
33
Cyril Edudzi
ЦП
18
Noah Shamoun
ЦП
30
Тибо Клидже
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Хансен
Главный тренер
Колин Тодд
Фредерисия
Точно не сыграют
Вальдемар Бирксе-Торсен
ВР
M. Ladefoged
W. Madsen
ЦП
Рандерс
Точно не сыграют
Oliver Jones
ЦП
Статистика матча Фредерисия - Рандерс
2
1
Всего ударов по воротам
10
12
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
6
Нарушения
11
19
Офсайды
3
1
Количество передач
527
410
Сейвы
0
3
Точность передач %
86
78
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
5
6
Удары из-за пределов штрафной
5
6
xG (ожидаемые голы)
0.66
1.48
xGP (предотвращенные голы)
0.12
0.12
Информация о матче
Главный судья:
Lasse Laebel Graagaard, Denmark
Стадион:
Monjasa Park, Fredericia
Посещаемость:
2035
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Рандерс
2 : 2
11.05.2026
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Вайле
2 : 0
10.05.2026
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3 : 3
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4 : 1
17.05.2026
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2 : 0
10.05.2026
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Фредерисия
3 : 3
03.05.2026
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2 : 2
23.04.2026
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1 : 0
03.05.2026
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Силькеборг
2 : 0
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