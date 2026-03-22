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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Рандерс - Силькеборг
Рандерс - Силькеборг: обзор матча 22 марта 2026
Рандерс
22.03.2026, воскресенье, 16:00
Дания. Суперлига, 24 тур
0 : 3
Завершен
Силькеборг
28'
Т. Адамсен
33'
К. Маккоуэтт
74'
А. Поульсен
Матч
Составы
Статистика
Статистика игроков
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рандерс - Силькеборг
Завершен
90'
+4'
Замена
Cyril Edudzi
️️️️➡️️
Элиес Махмуд
83'
82'
Замена
Villads Westh
️️️️➡️️
Каллум Маккоуэтт
77'
Замена
Julius Nielsen
️️️️➡️️
Софус Бергер
Замена
Тибо Клидже
️️️️➡️️
Warren Caddy
76'
74'
ГОЛ! 0:3!
Андреас Поульсен
Желтая карточка
Сабил Хансен
68'
60'
Замена
Оливер Росс
️️️️➡️️
Юнес Бакиз
60'
Замена
Mads Larsen
️️️️➡️️
Wiliam Kirk
Замена
Андре Ремер
️️️️➡️️
Laurits Pedersen
46'
Замена
Ousseynou Fall Seck
️️️️➡️️
Mike Themsen
46'
Замена
Martin André Sjølstad
️️️️➡️️
Николас Дир
46'
45'
+2'
33'
ГОЛ! 0:2!
Каллум Маккоуэтт
Пас отдал
Тонни Адамсен
28'
ГОЛ! 0:1!
Тонни Адамсен
Пас отдал
Софус Бергер
Желтая карточка
Laurits Pedersen
24'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Рандерс
44
Николас Дир
ЛЗ
24
Сабил Хансен
ЦЗ
3
Даниэль Хег
ЦЗ
4
Вессел Даммерс
(К)
ЦЗ
10
Warren Caddy
ЦП
7
Mike Themsen
ЦП
6
Джон Бьоркенгрен
ЦП
8
Laurits Pedersen
ЦП
17
Матиас Греве
АП
11
Элиес Махмуд
ПВ
1
Paul Izzo
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Силькеборг
1
Николай Ларсен
(К)
ВР
4
Педру Ганшаш
ЦЗ
2
Андреас Поульсен
ЦЗ
3
Робин Эстрем
ПЗ
19
Йенс-Мартин Гаммельбю
ПЗ
27
Wiliam Kirk
ЦП
6
Adam Wikman
ЦП
14
Софус Бергер
ЦП
10
Юнес Бакиз
ЛВ
17
Каллум Маккоуэтт
ЛВ
23
Тонни Адамсен
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Рандерс
32
Jannich Storch
ВР
2
Лукас Лиссенс
ВР
15
Martin André Sjølstad
ЦЗ
28
Андре Ремер
ОП
25
Ousseynou Fall Seck
ЦП
33
Cyril Edudzi
ЦП
14
Фредерик Лауэнборг
ЦП
30
Тибо Клидже
ЦФ
19
Musa Toure
ЦФ
Силькеборг
30
Аске Андресен
ВР
28
Simon Stüker
ЦЗ
8
Йеппе Андерсен
ОП
20
Mads Larsen
ЦП
36
Julius Nielsen
ЦП
7
Villads Westh
ЦП
22
Рами Аль-Хадж
АП
11
Оливер Росс
ЦФ
15
Melker Jonsson
ЦФ
4-4-2-1
44
Дир
3
Хег
4
Даммерс
24
Хансен
10
6
Бьоркенгрен
8
7
17
Греве
11
Махмуд
1
4-3-2-1
1
Ларсен
19
Гаммельбю
4
Ганшаш
2
Поульсен
3
Эстрем
27
6
14
Бергер
10
Бакиз
17
Маккоуэтт
23
Адамсен
44
Дир
15
15
44
Дир
8
28
Ремер
28
Ремер
8
7
25
25
7
11
Махмуд
33
33
11
Махмуд
10
30
Клидже
30
Клидже
10
27
20
20
27
14
Бергер
36
36
14
Бергер
17
Маккоуэтт
7
7
17
Маккоуэтт
10
Бакиз
11
Росс
11
Росс
10
Бакиз
Остались в запасе
Рандерс
Силькеборг
32
Jannich Storch
ВР
2
Лукас Лиссенс
ВР
14
Фредерик Лауэнборг
ЦП
19
Musa Toure
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
30
Аске Андресен
ВР
28
Simon Stüker
ЦЗ
8
Йеппе Андерсен
ОП
22
Рами Аль-Хадж
АП
15
Melker Jonsson
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Остались в запасе
32
Jannich Storch
ВР
2
Лукас Лиссенс
ВР
14
Фредерик Лауэнборг
ЦП
19
Musa Toure
ЦФ
Остались в запасе
30
Аске Андресен
ВР
28
Simon Stüker
ЦЗ
8
Йеппе Андерсен
ОП
22
Рами Аль-Хадж
АП
15
Melker Jonsson
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Главный тренер
Кент Нильсен
Рандерс
Точно не сыграют
Oliver Jones
ЦП
Силькеборг
Точно не сыграют
Александер Буш
ЦЗ
Mads Freundlich
ЦП
Alexander Madsen
ЦЗ
Pontus Rödin
ЦЗ
Alexander Simmelhack
ЦФ
M. Oxenberg
Статистика матча Рандерс - Силькеборг
2
Всего ударов по воротам
13
12
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
4
3
Нарушения
12
12
Офсайды
3
0
Количество передач
618
440
Сейвы
1
3
Точность передач %
84
77
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
4
8
xG (ожидаемые голы)
1.05
1.2
xGP (предотвращенные голы)
0.36
0.36
Информация о матче
Главный судья:
Миккель Реддер
(Нерресундби)
Стадион:
Cepheus Park Randers, Randers
Посещаемость:
3815
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13 декабря 2021, 16:23
1
«Силькеборг» – «Акюрейри»: прогноз и ставки на матч 23 июля 2025 с коэффициентом 1.62
22 июля 2025, 08:37
Ирландскую команду исключили из Лиги конференций
16 июня 2025, 23:23
Российский форвард забил гол в первом матче после возвращения в датский клуб
16 февраля 2025, 22:12
Оразов: «Я сделал все что мог, чтобы приехать за границу и играть»
18 сентября 2024, 15:06
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
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5 : 0
17.05.2026
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Дания. Суперлига, 31 тур
Рандерс
2 : 2
11.05.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 31 тур
Силькеборг
0 : 4
10.05.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 30 тур
Рандерс
1 : 0
03.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 32 тур
Копенгаген
5 : 0
17.05.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 31 тур
Рандерс
2 : 2
11.05.2026
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1 : 0
03.05.2026
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2 : 0
26.04.2026
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2 : 2
23.04.2026
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4 : 1
17.05.2026
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0 : 4
10.05.2026
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03.05.2026
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