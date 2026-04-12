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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Рандерс - Копенгаген
Рандерс - Копенгаген: обзор матча 12 апреля 2026
Рандерс
12.04.2026, воскресенье, 19:00
Дания. Суперлига, 26 тур
1 : 2
Завершен
Копенгаген
66'
Д. Хег
83'
В. Классон
90+1'
В. Клем
Матч
Составы
Статистика
Статистика игроков
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рандерс - Копенгаген
Завершен
90'
+3
Замена
Аурелиу Бута
️️️️➡️️
Джордан Ларссон
Замена
Benjamin Örn
️️️️➡️️
Martin André Sjølstad
90'
+2
Замена
Ousseynou Fall Seck
️️️️➡️️
Laurits Pedersen
90'
+2
90'
+1
ГОЛ! 1:2!
Вильям Клем
Пас отдал
Андреас Корнелиус
90'
+5'
Замена
Лукас Лиссенс
️️️️➡️️
Warren Caddy
85'
Замена
Mike Themsen
️️️️➡️️
Элиес Махмуд
85'
83'
ГОЛ! 1:1!
Виктор Классон
Желтая карточка
Laurits Pedersen
81'
Замена
Тибо Клидже
️️️️➡️️
Cyril Edudzi
78'
75'
Замена
Виктор Классон
️️️️➡️️
Маркос Лопес
75'
Замена
Элиас Ахури
️️️️➡️️
Роберт
68'
Желтая карточка
Андреас Корнелиус
ГОЛ! 1:0!
Даниэль Хег
Пас отдал
Матиас Греве
66'
64'
Желтая карточка
Вильям Клем
Желтая карточка
Вессел Даммерс
61'
57'
Замена
Андреас Корнелиус
️️️️➡️️
Юссуфа Мукоко
45'
+1'
38'
Желтая карточка
Мохамед Эльюнусси
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Рандерс
3
Даниэль Хег
ЦЗ
24
Сабил Хансен
ЦЗ
15
Martin André Sjølstad
ЦЗ
4
Вессел Даммерс
(К)
ЦЗ
10
Warren Caddy
ЦП
33
Cyril Edudzi
ЦП
6
Джон Бьоркенгрен
ЦП
8
Laurits Pedersen
ЦП
17
Матиас Греве
АП
11
Элиес Махмуд
ПВ
1
Paul Izzo
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Копенгаген
1
Доминик Котарски
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
25
Занка
(К)
ЦЗ
5
Габриэл Перейра
ЦЗ
20
Дзюнносуке Сузуки
ЦЗ
36
Вильям Клем
ОП
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
16
Роберт
ЛВ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
9
Юссуфа Мукоко
ЦФ
11
Джордан Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Якоб Неструп
Рандерс
2
Лукас Лиссенс
ВР
32
Jannich Storch
ВР
23
Benjamin Örn
ЦЗ
28
Андре Ремер
ОП
7
Mike Themsen
ЦП
50
Hector Høyrup
ЦП
25
Ousseynou Fall Seck
ЦП
30
Тибо Клидже
ЦФ
19
Musa Toure
ЦФ
Копенгаген
31
Рунар Рунарссон
ВР
6
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
18
K. Myrie
ЦЗ
17
Аурелиу Бута
ПЗ
38
Oliver Højer
ЦП
7
Виктор Классон
ЛВ
7
Элиас Ахури
ПВ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
39
Виктор Дадасон
ЦФ
4-4-2-1
3
Хег
15
4
Даммерс
24
Хансен
10
6
Бьоркенгрен
8
33
17
Греве
11
Махмуд
1
4-1-1-2-2
1
Котарски
25
Занка
5
Перейра
20
Сузуки
15
Лопес
36
Клем
21
Мадсен
16
Роберт
10
Эльюнусси
11
Ларссон
9
Мукоко
10
2
Лиссенс
2
Лиссенс
10
15
23
23
15
11
Махмуд
7
7
11
Махмуд
8
25
25
8
33
30
Клидже
30
Клидже
33
11
Ларссон
17
Бута
17
Бута
11
Ларссон
15
Лопес
7
Классон
7
Классон
15
Лопес
16
Роберт
7
Ахури
7
Ахури
16
Роберт
9
Мукоко
14
Корнелиус
14
Корнелиус
9
Мукоко
Остались в запасе
Рандерс
Копенгаген
32
Jannich Storch
ВР
28
Андре Ремер
ОП
50
Hector Høyrup
ЦП
19
Musa Toure
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
31
Рунар Рунарссон
ВР
6
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
18
K. Myrie
ЦЗ
38
Oliver Højer
ЦП
39
Виктор Дадасон
ЦФ
Главный тренер
Якоб Неструп
Остались в запасе
32
Jannich Storch
ВР
28
Андре Ремер
ОП
50
Hector Høyrup
ЦП
19
Musa Toure
ЦФ
Остались в запасе
31
Рунар Рунарссон
ВР
6
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
18
K. Myrie
ЦЗ
38
Oliver Højer
ЦП
39
Виктор Дадасон
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Главный тренер
Якоб Неструп
Рандерс
Точно не сыграют
Николас Дир
ЛЗ
Oliver Jones
ЦП
Копенгаген
Точно не сыграют
Томас Делэни
ОП
Родриго Уэскас
ПЗ
Магнус Маттссон
ЛВ
Биргер Мелинг
ЛЗ
Статистика матча Рандерс - Копенгаген
2
3
Всего ударов по воротам
14
11
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
5
2
Нарушения
11
12
Офсайды
2
0
Количество передач
453
487
Сейвы
4
5
Точность передач %
79
82
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
5
7
xG (ожидаемые голы)
1.33
1.04
xGP (предотвращенные голы)
0.31
0.31
Информация о матче
Главный судья:
Mads Kristoffer Kristoffersen, Denmark
Стадион:
Cepheus Park Randers, Randers
Посещаемость:
4925
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