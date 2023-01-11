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Хавьер Пасторе
Новости
Хавьер Пасторе - новости
Завершил карьеру
20 июня 1989 (37), Кордоба
#15 | Полузащитник
187 см | 80 кг
Аргентина | Италия
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Клуб из Катара подписал пятикратного чемпиона Франции в составе «ПСЖ»
2023.01.11 22:53
Пасторе грозит 12-матчевая дисквалификация. Он назвал арбитра «сукиным сыном»
2022.03.07 19:28
1
32-летний Пасторе может перейти в «Бока Хуниорс». В 2020 году им интересовался «Зенит»
2022.02.07 12:32
Журналист Романо: Пасторе подпишет контракт с «Эльче»
2021.09.04 20:10
1
«Рома» расторгла контракт с Пасторе
2021.08.30 22:46
2
Медведев – о Пасторе в «Зените»: «Мы его кандидатуру не рассматриваем»
2020.08.25 12:45
2
«Вариант с Россией мог бы быть ему интересен». Агент Пасторе ответил на слухи о «Зените»
2020.07.28 15:03
3
Voce Giallorossa: «Зенит» интересуется Пасторе
2020.07.28 10:56
16
Три клуба МЛС интересуются Пасторе
2020.06.06 22:20
Фото
Годин, Рабьо и Алексис Санчес – в символической сборной провальных трансферов Серии А за два года по версии La Gazzetta dello Sport
2020.05.21 19:49
3
Клуб Бекхэма интересуется Пасторе
2020.05.08 00:38
«Рома» готова продать Пасторе. Аргентинец может уехать в Китай
2019.10.17 06:40
1
«Рома» может обменять Пасторе на Сусо
2019.07.15 19:20
2
«Зенит» интересуется Пасторе. Хавбек не хочет ехать в Россию
2019.02.18 17:48
11
Фото
Пасторе – игрок «Ромы». Клуб представил его картинкой с козами
2018.06.26 17:10
7
Фото
Пасторе сегодня подпишет контракт с «Ромой». «ПСЖ» получит 20 миллионов
2018.06.26 10:36
Ди Марцо: «Во вторник Пасторе пройдет медосбледование в «Роме»
2018.06.24 15:36
Пасторе близок к переходу в «Рому» за 25 миллионов
2018.06.18 14:15
Переход Пасторе в «Вест Хэм» под вопросом из-за высоких запросов игрока по зарплате
2018.06.05 11:45
«Вест Хэм» начал переговоры с «ПСЖ» по Пасторе
2018.06.01 20:42
Пасторе может продолжить карьеру в Турции
2018.03.25 09:00
В «Интере» не ждут трансфера Пасторе из «ПСЖ»
2018.01.30 11:13
1
Президент «Интера»: «Мы рады слышать, что Пасторе не против перехода к нам»
2018.01.28 14:56
1
Пасторе: «Если бы я ушел из «ПСЖ», то в «Интер»
2018.01.28 12:07
Пасторе не захотел переходить в «Ливерпуль» и «Тоттенхэм»
2018.01.26 08:29
2
Пасторе договорился о контракте с «Интером». «ПСЖ» заработает 30 миллионов
2018.01.25 17:48
2
Завтра «Интер» завершит переговоры по трансферу Пасторе
2018.01.23 22:42
4
Пасторе – о пропуске тренировок «ПСЖ»: «Я честен перед клубом и никогда не сделаю ему ничего плохого»
2018.01.07 12:41
4
«ПСЖ» не может связаться с Пасторе. Игрок пропустил три тренировки
2018.01.07 09:00
9
«ПСЖ» накажет Кавани и Пасторе за сверхсрочное нахождение на праздниках
2018.01.05 20:21
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