Клуб Бекхэма интересуется Пасторе

Полузащитник «Ромы» Хавьер Пасторе может продолжить карьеру в МЛС.
По информации Foot Mercato, «Интер» Майами проявляет предметный интерес к аргентинскому хавбеку.
Сообщается, что американский клуб уже провел переговоры с агентом футболиста Марсело Симоняном.
- Пасторе выступает за «Рому» с лета 2018 года.
- В текущем сезоне 30-летний игрок сделал два ассиста в 13 матчах в составе римской команды.
- Его контракт с клубом рассчитан до июня 2023 года.
- Рыночная стоимость Пасторе – 8 миллионов евро.
- Дэвид Бекхэм – совладелец «Интера» Майами.
Источник: Foot Mercato
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