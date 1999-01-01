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    Клуб Бекхэма интересуется Пасторе

    Полузащитник «Ромы» Хавьер Пасторе может продолжить карьеру в МЛС.

    По информации Foot Mercato, «Интер» Майами проявляет предметный интерес к аргентинскому хавбеку.

    Сообщается, что американский клуб уже провел переговоры с агентом футболиста Марсело Симоняном.

    • Пасторе выступает за «Рому» с лета 2018 года.
    • В текущем сезоне 30-летний игрок сделал два ассиста в 13 матчах в составе римской команды.
    • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2023 года.
    • Рыночная стоимость Пасторе – 8 миллионов евро.
    • Дэвид Бекхэм – совладелец «Интера» Майами.

    Источник: Foot Mercato

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