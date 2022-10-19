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Хавьер Пасторе
Статистика
Хавьер Пасторе - статистика
Завершил карьеру
20 июня 1989 (37), Кордоба
#15 | Полузащитник
187 см | 80 кг
Аргентина | Италия
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Команда
И
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П
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Эльче
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 10 тур
Эльче
0 : 3
19.10.2022
Реал
Был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
2 : 2
15.10.2022
Эльче
Был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Барселона
3 : 0
17.09.2022
Эльче
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Эльче
1 : 4
11.09.2022
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Вильярреал
4 : 0
04.09.2022
Эльче
Был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Эльче
0 : 1
27.08.2022
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Эльче
1 : 1
22.08.2022
Альмерия
87' - 90'
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