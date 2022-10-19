Статистика по турнирам

Испания. Примера 2022/2023 Испания. Кубок 2021/2022 Испания. Примера 2021/2022 Италия. Серия А 2020/2021 Италия. Серия А 2019/2020 Лига Европы 2019/2020 Италия. Кубок 2018/2019 Италия. Серия А 2018/2019 Лига чемпионов 2018/2019 Лига чемпионов 2017/2018 Франция. Кубок лиги 2017/2018 Франция. Лига 1 2017/2018 Лига чемпионов 2016/2017 Франция. Кубок лиги 2016/2017 Франция. Лига 1 2016/2017 Кубок Америки 2015 Лига чемпионов 2015/2016 Франция. Кубок 2015/2016 Франция. Кубок лиги 2015/2016 Франция. Лига 1 2015/2016 Лига чемпионов 2014/2015 Суперкубок Франции 2014 Товарищеские матчи 2014 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Франция. Кубок Лиги 2014/2015 Франция. Лига 1 2014/2015 Лига чемпионов 2013/2014 Франция. Кубок Лиги 2013/2014 Франция. Лига 1 2013/2014 Лига чемпионов 2012/2013 Товарищеские матчи 2012 Франция. Лига 1 2012/2013 Кубок Америки 2011 Лига Европы 2011/2012 Товарищеские матчи. Сборные 2011 Франция. Кубок 2011/2012 Франция. Лига 1 2011/2012 Италия. Кубок 2010/2011 Италия. Серия А 2010/2011 Лига Европы 2010/2011 Товарищеские матчи. Сборные 2010 Чемпионат мира 2010 Италия. Серия А 2009/2010