Пасторе грозит 12-матчевая дисквалификация. Он назвал арбитра «сукиным сыном»

Полузащитник «Эльче» Хавьер Пасторе может пропустить остаток сезона в Примере.

Футболисту грозит дисквалификация на срок от четырех до 12 матчей за оскорбление судьи.

В конце игры с «Барселоной» аргентинец, находясь на скамейке запасных, назвал арбитра Алехандро Эрнандеса Эрнандеса «сукиным сыном».

«Эльче» идет на 14-м месте в таблице чемпионата, набрав 29 очков в 27 турах.

Пасторе в этом сезоне провел 12 матчей.

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