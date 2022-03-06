Пасторе грозит 12-матчевая дисквалификация. Он назвал арбитра «сукиным сыном»

Если бы он назвал арбитра теми словами которыми их обзывают наши футболёры, его отстранили бы на 12 лет
Полузащитник «Эльче» Хавьер Пасторе может пропустить остаток сезона в Примере.
Футболисту грозит дисквалификация на срок от четырех до 12 матчей за оскорбление судьи.
В конце игры с «Барселоной» аргентинец, находясь на скамейке запасных, назвал арбитра Алехандро Эрнандеса Эрнандеса «сукиным сыном».
- «Эльче» идет на 14-м месте в таблице чемпионата, набрав 29 очков в 27 турах.
- Пасторе в этом сезоне провел 12 матчей.
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