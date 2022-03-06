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Пасторе грозит 12-матчевая дисквалификация. Он назвал арбитра «сукиным сыном»

Полузащитник «Эльче» Хавьер Пасторе может пропустить остаток сезона в Примере.

Футболисту грозит дисквалификация на срок от четырех до 12 матчей за оскорбление судьи.

В конце игры с «Барселоной» аргентинец, находясь на скамейке запасных, назвал арбитра Алехандро Эрнандеса Эрнандеса «сукиным сыном».

  • «Эльче» идет на 14-м месте в таблице чемпионата, набрав 29 очков в 27 турах.
  • Пасторе в этом сезоне провел 12 матчей.

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Источник: Infobae

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Комментарии1
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    Рейтинг: +762

    jek718875 53 минуты назад

    Если бы он назвал арбитра теми словами которыми их обзывают наши футболёры, его отстранили бы на 12 лет

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