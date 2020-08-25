Медведев – о Пасторе в «Зените»: «Мы его кандидатуру не рассматриваем»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о возможном трансфере полузащитника «Ромы» Хавьера Пасторе.
«Я еще раз говорю, что не надо питаться слухами от агентов, которые раздувают стоимость своих футболистов!
Мы его кандидатуру не рассматриваем», – сказал Медведев.
- Действующее соглашение Пасторе с клубом рассчитано до июня 2023 года.
- В этом сезоне чемпионата Италии Хавьер сыграл в 11 матчах, сделал одну голевую передачу.
- Последние 8 игр он провел в запасе.
Источник: «Матч ТВ»