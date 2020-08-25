Медведев – о Пасторе в «Зените»: «Мы его кандидатуру не рассматриваем»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о возможном трансфере полузащитника «Ромы» Хавьера Пасторе.

«Я еще раз говорю, что не надо питаться слухами от агентов, которые раздувают стоимость своих футболистов!

Мы его кандидатуру не рассматриваем», – сказал Медведев.