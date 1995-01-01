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    Медведев – о Пасторе в «Зените»: «Мы его кандидатуру не рассматриваем»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о возможном трансфере полузащитника «Ромы» Хавьера Пасторе.

    «Я еще раз говорю, что не надо питаться слухами от агентов, которые раздувают стоимость своих футболистов!

    Мы его кандидатуру не рассматриваем», – сказал Медведев.

    • Действующее соглашение Пасторе с клубом рассчитано до июня 2023 года.
    • В этом сезоне чемпионата Италии Хавьер сыграл в 11 матчах, сделал одну голевую передачу.
    • Последние 8 игр он провел в запасе.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 12:45
    Комментарии6
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      Рейтинг: +7915

      paracetamol 8 минут назад

      Уже взяли раз Маркизио, хватит!

      0
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      Рейтинг: +2074

      ziborock 1 час назад

      Медведев: У нас есть свой Пасторе - Грозовский!)))

      1
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      Рейтинг: +7639

      alarm 1 час назад

      зимой никого не купили, сейчас только ловрена за 12. явно копят на топового игрока, как было с халком и витселем. тогда 3 трансферных окна никого не покупали, кроме кришито за десятку, и на четвёртое окно раскошелились так, что хряки потом визжали много лет!

      3
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      Рейтинг: +7639

      alarm 1 час назад

      лет 5 назад ещё может быть - а сейчас ему дорога только в спартаг

      2
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      Рейтинг: +11951

      silver29 2 часа назад

      Прочитав заголовок подумал, что зенька настоящего церковного пастора на полставки в команду берут, ну того самого Шлага, грешки отмаливать ))))

      1
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      Рейтинг: -191

      alarm_иг > silver29 1 час назад

      Пастора типа Г. Грозовского...

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