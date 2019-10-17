«Рома» готова продать Пасторе. Аргентинец может уехать в Китай

Во время зимнего трансферного окна полузащитник «Ромы» Хавьер Пасторе может сменить команду.

По информации Calciomercato, римляне хотят продать аргентинца, который так и не заиграл после возвращения в Италию.

За ситуацией следят клубы из Китая. 30-летний футболист пока не принял решение о своeм будущем.