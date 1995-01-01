Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    2 Тест: топ-модель или футболистка?
    Тест: топ-модель или футболистка?
    3 Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?

    «Рома» готова продать Пасторе. Аргентинец может уехать в Китай

    Во время зимнего трансферного окна полузащитник «Ромы» Хавьер Пасторе может сменить команду.

    По информации Calciomercato, римляне хотят продать аргентинца, который так и не заиграл после возвращения в Италию.

    За ситуацией следят клубы из Китая. 30-летний футболист пока не принял решение о своeм будущем.

    • «Рома» купила Пасторе летом 2018 года у «ПСЖ» за 24,7 миллиона евро.
    • В составе столичной команды хавбек провел 22 матча, забил четыре гола и сделал два ассиста.
    • Сейчас его рыночная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.

    Источник: Calciomercato

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 06:40
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106831
    #2
    Chernyi Lis
    79362
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74047
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru