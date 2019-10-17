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  • «Рома» готова продать Пасторе. Аргентинец может уехать в Китай

«Рома» готова продать Пасторе. Аргентинец может уехать в Китай

17 октября 2019, 06:40
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Во время зимнего трансферного окна полузащитник «Ромы» Хавьер Пасторе может сменить команду.

По информации Calciomercato, римляне хотят продать аргентинца, который так и не заиграл после возвращения в Италию.

За ситуацией следят клубы из Китая. 30-летний футболист пока не принял решение о своeм будущем.

  • «Рома» купила Пасторе летом 2018 года у «ПСЖ» за 24,7 миллиона евро.
  • В составе столичной команды хавбек провел 22 матча, забил четыре гола и сделал два ассиста.
  • Сейчас его рыночная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.

Источник: Calciomercato
Италия. Серия А Азия Рома Пасторе Хавьер
Комментарии (1)
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OBOLEV
1571297258
А когда то кричал, что заменит Месию в Барсе и сборной. Я тогда был маленький и верил во всякие сказки ) Сейчас смешно ....
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