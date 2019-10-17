«Рома» готова продать Пасторе. Аргентинец может уехать в Китай

Во время зимнего трансферного окна полузащитник «Ромы» Хавьер Пасторе может сменить команду.
По информации Calciomercato, римляне хотят продать аргентинца, который так и не заиграл после возвращения в Италию.
За ситуацией следят клубы из Китая. 30-летний футболист пока не принял решение о своeм будущем.
- «Рома» купила Пасторе летом 2018 года у «ПСЖ» за 24,7 миллиона евро.
- В составе столичной команды хавбек провел 22 матча, забил четыре гола и сделал два ассиста.
- Сейчас его рыночная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.
Источник: Calciomercato