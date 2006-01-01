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    32-летний Пасторе может перейти в «Бока Хуниорс». В 2020 году им интересовался «Зенит»

    Полузащитник «Эльче» Хавьер Пасторе сменит команду ближайшим летом.

    32-летний футболист отказался продлевать с испанским клубом контракт, истекающий 30 июня.

    Аргентинца готов забрать «Бока Хуниорс», но при условии сокращения зарплаты.

    • В этом сезоне Пасторе провел 11 матчей за «Эльче».
    • Его рыночная стоимость – 1 миллион евро.
    • В 2020 году сообщалось об интересе «Зенита» к экс-хавбеку «ПСЖ» и «Ромы».

    Журналист Романо: Пасторе подпишет контракт с «Эльче»

    «Рома» расторгла контракт с Пасторе

    Медведев – о Пасторе в «Зените»: «Мы его кандидатуру не рассматриваем»

    Источник: твиттер Экрема Конура

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