32-летний Пасторе может перейти в «Бока Хуниорс». В 2020 году им интересовался «Зенит»

Полузащитник «Эльче» Хавьер Пасторе сменит команду ближайшим летом.
32-летний футболист отказался продлевать с испанским клубом контракт, истекающий 30 июня.
Аргентинца готов забрать «Бока Хуниорс», но при условии сокращения зарплаты.
- В этом сезоне Пасторе провел 11 матчей за «Эльче».
- Его рыночная стоимость – 1 миллион евро.
- В 2020 году сообщалось об интересе «Зенита» к экс-хавбеку «ПСЖ» и «Ромы».
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