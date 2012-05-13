Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Джордж Элокоби - статистика

Завершил карьеру
31 января 1986 (40)
#6 | Защитник
185 см | 80 кг
Камерун | Сомали
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Вулверхэмптон
9
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
13.05.2012
Вулверхэмптон
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
Вулверхэмптон
0 : 0
06.05.2012
Эвертон
54' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
04.02.2012
Вулверхэмптон
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Вулверхэмптон
0 : 3
31.01.2012
Ливерпуль
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Вулверхэмптон
2 : 3
21.01.2012
Астон Вилла
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Тоттенхэм
1 : 1
14.01.2012
Вулверхэмптон
85' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Вулверхэмптон
1 : 2
02.01.2012
Челси
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Болтон
1 : 1
31.12.2011
Вулверхэмптон
1' - 46'
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Арсенал
1 : 1
27.12.2011
Вулверхэмптон
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Вулверхэмптон
2 : 2
20.12.2011
Норвич Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Вулверхэмптон
1 : 2
17.12.2011
Сток Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 1
10.12.2011
Вулверхэмптон
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
04.12.2011
Сандерленд
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
Челси
3 : 0
26.11.2011
Вулверхэмптон
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Эвертон
2 : 1
19.11.2011
Вулверхэмптон
59' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
Вулверхэмптон
3 : 1
06.11.2011
Уиган Атлетик
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
Манчестер Сити
3 : 1
29.10.2011
Вулверхэмптон
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
Ливерпуль
2 : 1
24.09.2011
Вулверхэмптон
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
Вулверхэмптон
0 : 3
17.09.2011
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 46'
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
Вулверхэмптон
0 : 2
10.09.2011
Тоттенхэм
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
Астон Вилла
0 : 0
27.08.2011
Вулверхэмптон
67' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
Вулверхэмптон
2 : 0
21.08.2011
Фулхэм
90' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
Блэкберн
1 : 2
13.08.2011
Вулверхэмптон
75' - 90'
Главные новости
Канчельскис призвал российских футболистов уезжать из России
10:31
15
«Болельщики сильно обидятся»: Генич сказал горькую правду о клубе РПЛ
09:24
1
Ловчев раскрыл свое отношение к алкоголю
09:14
5
Скорая отставка в РПЛ, странный намек Генича, пенсия Ловчева, угроза Роналду и другие новости
00:59
Генич предостерег клуб РПЛ от «очень большой ошибки»
00:30
1
АПЛ. «Челси» Алонсо крупно уступил в дерби (0:3)
00:11
2
Лещенко увидел «абсурдную ситуацию» в российском футболе
Вчера, 22:52
17
Ловчев сообщил, кто открыл ему глаза на российский футбол
Вчера, 22:23
7
Генич намекнул на нечестный характер топ-матча РПЛ
Вчера, 22:07
7
Хави удивил первым своим составом сборной Нидерландов
Вчера, 21:33
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+