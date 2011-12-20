Джордж Элокоби - статистика
#6 | Защитник
|Имя
|Джордж
|Фамилия
|Элокоби
|Команда
|Колчестер Юнайтед
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|31 января 1986 (37 лет)
|Рост
|185
|Вес
|80
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Джордж
|Фамилия
|Элокоби
|Команда
|Колчестер Юнайтед
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|31 января 1986 (37 лет)
|Рост
|185
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вулверхэмптон
|9
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.05.2012
|Был в запасе
|Уиган Атлетик (Уиган)
|3:2
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|06.05.2012
|54' -90'
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|0:0
|Эвертон (Ливерпуль)
|04.02.2012
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|1:2
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|31.01.2012
|Был в запасе
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|0:3
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|21.01.2012
|Был в запасе
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|2:3
|Астон Вилла (Бирмингем)
|14.01.2012
|85' -90'
|Тоттенхэм (Лондон)
|1:1
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|02.01.2012
|Был в запасе
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|1:2
|Челси (Лондон)
|31.12.2011
|1' -46'
|Болтон (Болтон)
|1:1
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|27.12.2011
|Был в запасе
|Арсенал (Лондон)
|1:1
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|20.12.2011
|Был в запасе
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|2:2
|Норвич Сити (Норвич)
|17.12.2011
|Был в запасе
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|1:2
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|10.12.2011
|Был в запасе
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|4:1
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|04.12.2011
|Был в запасе
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|2:1
|Сандерленд (Сандерленд)
|26.11.2011
|1' -90'
|Челси (Лондон)
|3:0
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|19.11.2011
|59' -90'
|Эвертон (Ливерпуль)
|2:1
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|06.11.2011
|Был в запасе
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|3:1
|Уиган Атлетик (Уиган)
|29.10.2011
|Был в запасе
|Манчестер Сити (Манчестер)
|3:1
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|24.09.2011
|Был в запасе
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|2:1
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|17.09.2011
|1' -46'
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|0:3
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|10.09.2011
|Был в запасе
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|0:2
|Тоттенхэм (Лондон)
|27.08.2011
|67' -90'
|Астон Вилла (Бирмингем)
|0:0
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|21.08.2011
|90' -90'
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|2:0
|Фулхэм (Лондон)
|13.08.2011
|75' -90'
|Блэкберн (Блэкберн)
|1:2
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)