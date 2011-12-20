Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Джордж Элокоби - статистика

    #6 | Защитник
    Имя Джордж
    Фамилия Элокоби
    Команда Колчестер Юнайтед
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 31 января 1986 (37 лет)
    Рост 185
    Вес 80
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Вулверхэмптон 9 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.05.2012 Был в запасе Уиган Атлетик (Уиган) 3:2 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
    06.05.2012 54' -90' Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 0:0 Эвертон (Ливерпуль)
    04.02.2012 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 1:2 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
    31.01.2012 Был в запасе Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 0:3 Ливерпуль (Ливерпуль)
    21.01.2012 Был в запасе Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 2:3 Астон Вилла (Бирмингем)
    14.01.2012 85' -90' Тоттенхэм (Лондон) 1:1 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
    02.01.2012 Был в запасе Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 1:2 Челси (Лондон)
    31.12.2011 1' -46' Болтон (Болтон) 1:1 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
    27.12.2011 Был в запасе Арсенал (Лондон) 1:1 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
    20.12.2011 Был в запасе Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 2:2 Норвич Сити (Норвич)
    17.12.2011 Был в запасе Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 1:2 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    10.12.2011 Был в запасе Манчестер Юнайтед (Манчестер) 4:1 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
    04.12.2011 Был в запасе Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 2:1 Сандерленд (Сандерленд)
    26.11.2011 1' -90' Челси (Лондон) 3:0 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
    19.11.2011 59' -90' Эвертон (Ливерпуль) 2:1 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
    06.11.2011 Был в запасе Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 3:1 Уиган Атлетик (Уиган)
    29.10.2011 Был в запасе Манчестер Сити (Манчестер) 3:1 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
    24.09.2011 Был в запасе Ливерпуль (Ливерпуль) 2:1 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
    17.09.2011 1' -46' Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 0:3 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    10.09.2011 Был в запасе Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 0:2 Тоттенхэм (Лондон)
    27.08.2011 67' -90' Астон Вилла (Бирмингем) 0:0 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
    21.08.2011 90' -90' Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 2:0 Фулхэм (Лондон)
    13.08.2011 75' -90' Блэкберн (Блэкберн) 1:2 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
    • Читайте нас: 
    11