Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Кристиан Айглер - статистика

Завершил карьеру
1 января 1984 (42)
#8 | Нападающий
185 см | 80 кг
Германия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Нюрнберг
23
1
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 26 тур
Нюрнберг
1 : 3
17.03.2012
Вольфсбург
66' - 90'
Германия. Бундеслига, 25 тур
Майнц
2 : 1
10.03.2012
Нюрнберг
64' - 90'
Германия. Бундеслига, 24 тур
Нюрнберг
1 : 0
04.03.2012
Боруссия М
69' - 90'
Германия. Бундеслига, 23 тур
Вердер
0 : 1
25.02.2012
Нюрнберг
89' - 90'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Нюрнберг
2 : 1
18.02.2012
Кельн
82' - 90'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Аугсбург
0 : 0
12.02.2012
Нюрнберг
79' - 90'
Германия. Бундеслига, 20 тур
Нюрнберг
0 : 2
03.02.2012
Боруссия Д
1' - 60'
Германия. Бундеслига, 19 тур
Ганновер-96
1 : 0
27.01.2012
Нюрнберг
1' - 73'
Германия. Бундеслига, 18 тур
Нюрнберг
2 : 0
21.01.2012
Герта
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Байер
0 : 3
17.12.2011
Нюрнберг
1' - 90'
8'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Нюрнберг
0 : 2
10.12.2011
Хоффенхайм
1' - 46'
22'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Гамбург
2 : 0
04.12.2011
Нюрнберг
1' - 60'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Нюрнберг
1 : 0
26.11.2011
Кайзерслаутерн
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 13 тур
Шальке-04
4 : 0
19.11.2011
Нюрнберг
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
1 : 2
05.11.2011
Фрайбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсбург
2 : 1
15.10.2011
Нюрнберг
72' - 58'
70'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия М
1 : 0
24.09.2011
Нюрнберг
78' - 90'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Нюрнберг
1 : 1
17.09.2011
Вердер
1' - 90'
45'
Германия. Бундеслига, 5 тур
Кельн
1 : 2
11.09.2011
Нюрнберг
46' - 90'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Нюрнберг
1 : 0
27.08.2011
Аугсбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Боруссия Д
2 : 0
20.08.2011
Нюрнберг
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Нюрнберг
1 : 2
13.08.2011
Ганновер-96
46' - 90'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Герта
0 : 1
06.08.2011
Нюрнберг
1' - 71'
Главные новости
Канчельскис призвал российских футболистов уезжать из России
10:31
1
«Болельщики сильно обидятся»: Генич сказал горькую правду о клубе РПЛ
09:24
1
Ловчев раскрыл свое отношение к алкоголю
09:14
2
Скорая отставка в РПЛ, странный намек Генича, пенсия Ловчева, угроза Роналду и другие новости
00:59
Генич предостерег клуб РПЛ от «очень большой ошибки»
00:30
АПЛ. «Челси» Алонсо крупно уступил в дерби (0:3)
00:11
1
Лещенко увидел «абсурдную ситуацию» в российском футболе
Вчера, 22:52
12
Ловчев сообщил, кто открыл ему глаза на российский футбол
Вчера, 22:23
6
Генич намекнул на нечестный характер топ-матча РПЛ
Вчера, 22:07
7
Хави удивил первым своим составом сборной Нидерландов
Вчера, 21:33
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+