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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Нюрнберг
Герта - Нюрнберг: обзор матча 06 августа 2011
Герта
06.08.2011, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 1 тур
0 : 1
Завершен
Нюрнберг
80'
Т. Пекхарт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Нюрнберг
Замена
Д. Дидави
️️️️
М. Мендлер
Желтая карточка
А. Эссвайн
Замена
Й. Хегелер
️️️️
М. Фойлнер
ГОЛ! 0:1!
Т. Пекхарт
Пас отдал
Й. Хегелер
Замена
Н. Рукавица
️️️️
П. Эберт
Замена
А. Эссвайн
️️️️
К. Айглер
Желтая карточка
А. Коэн
Желтая карточка
Л. Кобиашвили
Замена
Раффаэл
️️️️
Т. Торун
Желтая карточка
П. Нимайер
15'
Желтая карточка
М. Фойлнер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
1
Томас Крафт
ВР
3
Леван Кобиашвили
ЛЗ
5
Майк Франц
ЦЗ
4
Андре Миятович
ЦЗ
22
Кристиан Лелль
ПЗ
20
Патрик Эберт
ЛП
16
Андреас Оттль
ЦП
18
Петер Нимайер
ПП
8
Тунай Торун
ПВ
20
Адриан Рамос
ЦФ
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Нюрнберг
1
Рафаэль Шефер
ВР
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
11
Маркус Мендлер
ЛВ
36
Альмог Коэн
ЦП
8
Маркус Фойлнер
ЦП
3
Тимми Симонс
ЦП
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
8
Кристиан Айглер
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Герта
30
Саша Бурхерт
ВР
29
Себастьян Нойманн
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
13
Никита Рукавица
ЛП
11
Раффаэл
ЦФ
Нюрнберг
33
Патрик Раковски
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
16
Юрий Юдт
ПЗ
13
Йенс Хегелер
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
4-3-1-2
1
Крафт
3
Кобиашвили
5
Франц
4
Миятович
22
Лелль
20
Эберт
16
Оттль
18
Нимайер
8
Торун
10
Ласогга
20
Рамос
4-3-1-2
1
Шефер
22
Чендлер
5
Клозе
2
Вольшайд
22
Пинола
36
Коэн
8
Фойлнер
3
Симонс
11
Мендлер
8
Айглер
17
Пекхарт
20
Эберт
13
Рукавица
13
Рукавица
20
Эберт
8
Торун
11
Раффаэл
11
Раффаэл
8
Торун
8
Фойлнер
13
Хегелер
13
Хегелер
8
Фойлнер
8
Айглер
35
Эссвайн
35
Эссвайн
8
Айглер
11
Мендлер
10
Дидави
10
Дидави
11
Мендлер
Остались в запасе
Герта
Нюрнберг
29
Себастьян Нойманн
ЦЗ
30
Саша Бурхерт
ВР
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
Главный тренер
Маркус Баббель
33
Патрик Раковски
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
16
Юрий Юдт
ПЗ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Остались в запасе
29
Себастьян Нойманн
ЦЗ
30
Саша Бурхерт
ВР
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
Остались в запасе
33
Патрик Раковски
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
16
Юрий Юдт
ПЗ
Главный тренер
Маркус Баббель
Главный тренер
Дитер Хекинг
Статистика матча Герта - Нюрнберг
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Главный судья:
Петер Гагельманн
(Бремен)
Стадион:
Олимпиаштадион
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